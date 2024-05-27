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芷珊約您丨陳慧琳爆兩兒子好「孤寒」　51歲Kelly分享凍齡秘訣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Kelly自嘲素顏似師奶，從來不會不化妝出街。

由黎芷珊主持的《芷珊約您》在昨晚（5月26日）播出的第6集嘉賓為陳慧琳（Kelly），芷珊除北上廣州直擊Kelly的巡迴演唱會演出，還與她進行深度專訪，巡迴演唱會圓滿結束後，芷珊帶Kelly到了當地大牌檔貼地食水蟹粥，又到了清幽的素食餐廳，二人盡訴心情中。

自嘲家中是「阿四」

巡唱翌日，一班忠實粉絲在酒店門口等待Kelly，Kelly來者不拒大方與粉絲合影，盡顯天后親民一面。芷珊問到Kelly家中兩名兒子是否她的小粉絲時，Kelly秒速回答「肯定唔係」，並自嘲在家中角色是「阿四」：「想使我做乜就做乜，要我拎嘢畀佢哋，好煩架。偶像媽咪？冇呢啲嘢。」

在2015年紅館巡唱，Kelly帶過兩名兒子上台，但當時兩子年紀還很小，仍未懂事，轉眼間大仔已15歲、細仔12歲，Kelly直言大仔最近才知道自己擁有一位Superstar媽咪，並要求偶像媽咪簽名送給同學們：「佢叫我簽幾張，我話簽定一疊你返去慢慢派，話啲老師都係我fans，佢就覺得媽咪真係得架喎！」

貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣

陳慧琳在2015年紅館演唱會，曾母子檔上台見觀眾。

解釋非含金鎖匙出世

Kelly貴為天后在人來人往的鬧市食街邊檔，吸引大批途人圍觀。被外界公認含住金鎖匙出世，「要風得風，要雨得雨」的Kelly與芷珊大談背後的真相，以及花錢價值觀的看法，謂：「唔係講到咁誇張、咁有水（錢），中上啦！自己唔係萬花筒，應使則使，要值得，唔可以亂咁揮霍。我唔鍾意over price買over price咗嘅嘢，一分錢一分貨我OK。有紀念價值，或者舞台上面嘅嘢會捨得。」

原本Kelly打算在巡唱過後，買手袋和戒指獎勵自己，但因需要為另一個演出預備服裝，笑言賺到錢也要貢獻出來。

Kelly表示對金錢價值觀是應使則使。

至於天后如何培育兒子金錢觀念？Kelly指兒子們從同學仔身上聽到「Actress、singer一定好有錢」，會回來問父母家境是否富裕，即使如此，兒子們的「孤寒」金錢概念，為這位偶像媽媽省下不少金錢：「任何嘢只要過100蚊就覺得貴，佢哋好孤寒架！」相當可愛。

Kelly大仔有紀律，細仔聰穎不用操心，故不擔心他們因知道家中有財力支持而變得懶散，倚靠屋企。

Kelly食大牌檔，吸引大批途人圍觀。

不將得失看得太重

現年51歲的Kelly美貌似吃了防腐劑一樣，凍齡指數爆燈！她向芷珊自嘲沒有化妝的樣子似師奶，自認貪靚，從來不會素顏出街。身形、皮膚狀態不能騙人，講到她與實際年齡不乎，Kelly認為跟睡眠質素，及情緒管理得好有關：「我覺得裡面緊要過外面，情緒要控制得好。喺呢個社會每個人都有壓力，睇你點handle。我應該係高手，因為我瞓到，瞓到覺好緊要！」

至於如何舒緩壓力，Kelly認為不要將得失看得太重要，並舉例若經常mon實社交網數字可有上升，甚至留意Haters留言，一有打擊便會「喺個天跌落嚟」：「唔使放到件事咁大，譬如呢個作品唔得，或呢張相冇咁多數字（讚好），咪下一個囉，累積架嘛，唔係得一樣嘢。」

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效法黎明坐著唱快歌

談到10年後的陳慧琳會是怎麼樣？Kelly表示會效法天王黎明坐著唱快歌，笑言年紀大有心無力；她更向10年後的陳慧琳說：「做得好呀你，因為我知道你每一日都盡力去做，一定會係非常之好！」

最後，Kelly向芷珊分享一個小秘密，經常做運動鍛鍊身體的她，原來非常怕凍！訪問當日，現場放置四個暖爐包圍住Kelly，而她身上亦有6個暖包，她不禁笑言：「我哋喺廣州咋，搞到好似喺北京咁！」

Kelly與舞蹈員關係良好。

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