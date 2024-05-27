星二代學校｜蔡一智為18歲長女大搞生日會　好爸爸年花近28萬供讀全港最貴私校

▲ 蔡一智為18歲長女大搞生日會，年花近28萬供女兒就讀全港最貴私校。

【最貴私校/弘立書院/草蜢/蔡一智/高錕/甘比女兒】草蜢成員蔡一智與太太周雪芳育有一對仔女，加上周雪芳與前夫所生的女兒，一家五口非常幸福！日前蔡一智的大女蔡斐嵐（China）18歲生日，廿四孝父母為她舉行大型生日派對，現場星光熠熠！好爸爸蔡一智不但將繼女視如己出，更落重本供女兒蔡斐嵐讀全港最貴私校弘立書院，每年學費近28萬，與甘比仔女做同學，為未來人脈關係鋪路。

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星二代｜蔡斐嵐感謝父母養育之恩

蔡一智女兒蔡斐嵐以一身銀色吊帶短裙及銀色高踭鞋出席生日會，18歲的她長得亭亭玉立，在場感性地多謝父母這18年的養育之恩，她說：「我知你佗我嘅時候好辛苦，經過咗好多艱難，生咗之後又要花呢18年時間教我、養大我、照顧我，定係我人生中最開心同最……其實我有時呢真係做出啲比較離譜嘅嘢，細個時候，跟住你返去鬧我真係鬧得幾犀利……」

蔡一智的好友蔡一傑、蘇志威、周汶錡、周勵淇、關心妍夫婦、林姍姍、陳淑芬等都有出席China的生日會，周雪芳感謝一眾好友：「這孩子被你們的愛包圍轉眼間她長大了，謝謝你們的愛，愛你們！」

好爸爸蔡一智為了兒女的教育不惜工本，供讀全港最貴私校弘立書院，李澤楷兒子、甘比子女劉秀樺及劉仲學均就讀此校。據學校網頁資料，在2023至24學年，小學部小一預備班至5年級每年學費高達$221,130、中學部6至10年級為$256,910，11至12年級更高達$279,290。

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星二代｜最貴私校由「光纖之父」高錕創辦

弘立書院是「光纖之父」高錕有份創校，是一所獲國際認證的國際文憑（IB）世界學校，現提供5年制IB-MYP國際文憑中學課程及兩年制IB-DP國際文憑大學預科課程。弘立近年的IB成績優異，2023年誕生一名考獲45分滿分的狀元，另有6名學生取得44或43分。該校去年有68名學生參加IB考試，當中42%奪40分或以上的成績，獲得雙語文憑的弘立學生高達72%。

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至於畢業生獲多間英國著名學府取錄，包括劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院、布里斯托大學、華威大學及愛丁堡大學。其他國家方面還有加拿大的多倫多大學及英屬哥倫比亞大學、澳洲的悉尼大學及昆士蘭大學、愛爾蘭的皇家外科醫學院和都柏林大學。另有畢業生升讀本地三所頂尖大學——香港大學、香港中文大學和香港科技大學。隨同還獲多項獎學金合共2,570萬港元。

該校畢業生能升讀一系列專業範疇，例如醫學、牙科、獸醫科學、法律、數理科工、工程學、計算機科學、環境科學、心理學、經濟學、政治學、國際商業，以至建築、英語、時裝、電影、古典文學、哲學和藝術等。

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