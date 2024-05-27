父親節自助餐｜西環萬怡酒店自助餐買一送一　$246起歎即開生蠔/雪場蟹腳/黑毛豬風乾火腿

▲ 香港西環萬怡酒店MoMo Café自助餐推出買一送一優惠。（KKday圖片）

【靚媽精明眼/自助餐優惠/自助餐買一送一/父親節自助餐/西環萬怡酒店】香港西環萬怡酒店MoMo Café自助餐向來CP值高，今日KKday推出西環萬怡酒店MoMoCafé自助餐買一送一優惠，自助午餐低至每位$170起，自助晚餐更可任食生蠔、雪場蟹腳、脆皮豬手等，連Movenpick雪糕任食，父親節及公眾假期均一價預訂，即睇詳情！

香港西環萬怡酒店MoMo Café平日有「中西美饌・生蠔海鮮自助晚餐」，任食即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、挪威三文魚等，而熱葷包括葡汁春雞、紅酒燴牛尾、牛油檸檬煎原條比目魚、金銀蒜酒蒸生蠔、菲律賓脆皮豬手、泰式辣椒膏炒青口、燒澳洲優質帶骨肉眼牛排等，另可任食Movenpick雪糕、無限暢飲Stella、Hoegaarden生啤。

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星期五至日、公眾假期及父親節則有「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」，冰鎮海鮮包括即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦、阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、北海道帶子等，熱葷除了平日菜式外，更提供即片黑毛豬風風乾火腿、泰式辣椒膏炒海鮮、香草燒羊腿等。

至於自助午餐精選推介有冰鎮海鮮及挪威三文魚、愛爾蘭黃金螺等刺身，熱葷包括紅棗蟲草花蒸比目魚、豬腳薑、洋蔥汁牛仔骨、海南雞、紐西蘭肉眼牛排、香草燒羊腿，同樣可以任食Movenpick雪糕。逢星期六、日及公眾假期，每位成人更奉送新鮮即開生蠔2隻。

最新影片推介：

優惠詳情

優惠期(預訂期)：2024年5月27日至6月2日23:59

用餐日期：2024年5月28日至6月30日

地址：香港西營盤干諾道西167號香港西環萬怡酒店MoMo Café

【KKday快閃限量搶–買一送一】

中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期一至四$678/2位，平均$339/位（原價$1,241/2位）

以55折加購：小童（12歲或以下）$246/位，長者（65歲或以上）$331/位

（原價小童$416/位，長者$559/位）

【KKday快閃限量搶–買二送二】

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期五至日$1,484/4位，平均$371/位（原價$2,715/4位）

以65折加購：小童（12歲或以下）$306/位，長者（65歲或以上）$404/位

（原價小童$449/位，長者$592/位）

▲ 西環萬怡酒店MoMo Café用餐環境。（KKday圖片）

【KKday快閃限量搶–6折】

「挪威三文魚、洋蔥汁牛仔骨、紐西蘭肉眼牛排」自助午餐

用餐時間：星期一至五12:00-14:30；星期六、日及公眾假期12:30–15:00

優惠價：- 星期一至星期五

成人$188/位，小童（12歲或以下）$132/位，長者（65歲或以上）$160/位

（原價成人$295/位，小童$207/位，長者$251/位）

- 星期六、日及公眾假期

成人$237/位，小童（12歲或以下）$181/位，長者（65歲或以上）$209/位

（原價成人$372/位，小童$284/位，長者$328/位）

**以上已包括原價加一服務費

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