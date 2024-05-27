黎智英案｜黎智英稱香港人如新疆穆斯林　望外國發聲支持香港

▲ 黎智英(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（27日）於西九龍裁判法院（暫代高院）續審，控方續播放黎智英訪談節目，當中前港督彭定康為受訪嘉賓，黎於節目內稱香港人如新疆穆斯林，形容香港在《港區國安法》下完蛋，希望外國發聲支持香港。

案件今踏入第84天審訊，控方繼續播放由被告黎智英主持的訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》，當中前港督彭定康（Chris Patten）為受訪嘉賓，壹傳媒前董事祈福德（Mark Clifford）亦參與節目。

彭定康於節目內指，擔心香港的司法獨立性會受到影響，又指中國政府會害怕香港所代表的開放社會，亦會視之為威脅。黎則指必須為自由和法治戰鬥，惟黎不認為在《港區國安法》的威嚇下，香港有空間這樣做，因市民都會害怕被拘捕。

黎又指，香港人就如新疆穆斯林，香港亦會變成新疆，又指香港現時在《港區國安法》下難以組織抗爭，立法會內亦已無人抗爭。黎又擔心香港會被國際社會遺忘，認為一旦香港被遺忘便會完蛋，故希望外國能發聲支持香港。

聆訊今午（27日）續。

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