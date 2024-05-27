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新興職業｜充當軍師拆穿相睇「話術」爆紅　相親分析師：不說體重就是胖

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撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

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充當軍師拆穿相睇「話術」爆紅，相親分析師：不說體重就是胖。

參加相睇、聯誼活動如何知道對方是否合適對象？近年內地出現一種新興職業—「相親分析師」，主要工作是破解相睇時的話術，受到年輕人追捧。

據內地媒體報道，中國不婚族比例愈來愈高，令近期內地發展出「相親分析師」這個新興職業，其主要工作，是專門幫網民破解媒婆們美化過的相睇條件，他們分析的核心，是「不要看他說了甚麼，要看沒說甚麼」。

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破解身高之謎

在直播或影片中，這些分析師會站在黑板或白板前，拿著粉筆或馬克筆，一條條破解相親對象簡介中的「話術陷阱」，例如「說家裡有房等等，高機率不是自己的」、「不說體重就是胖」。某位20萬粉絲的相親分析師在網上開課，分享破解身高之謎，

176（厘米）的身高，那他實際身高按照公式「過5減4」應該是172，如果說了身高沒說體重，那應該挺胖的。

分析相睇對象家境

另有人亦分析一些相親對象的家境，例如「省會城市四套房，會照顧人會做飯」，分析師直言，家庭條件好的男生，一般不會培養出這樣的性格，說明他可能是暴發戶，結合家裡四套房，合理推測是拆遷戶。

由於教授的內容非常真實，不少網民紛紛留言，建議大學應該開這門課。有多次相親經驗的北京王小姐，最近也在抖音上發現相關影片。她表示，以她相親過數十人的經驗來看，分柳師講的「基本準確」。

媒人總是會美化對方條件，這其中虛報身高是最常見的，「報『180厘米以下』的，基本就是175左右」。她稱，很多相親年輕人都是「單身狗」，戀愛經驗不多，而媒人列的條件會隱瞞一些實情。她理解這些短片為何會爆紅，但她只是當消遣看，因為其中難免部分有騙流量的情况。

反映年輕人對婚戀焦慮

有業內人士認為，相親分析師之所以爆紅，反映出中國年輕人對婚戀的焦慮。浙江省立同德醫院臨床心理科副主任、心理治療師湯路瀚分析，與追看相親節目《非誠勿擾》的心理一樣，多數人懷著看熱鬧的心態看待其追捧相親分析師，希望透過圍觀學習，避免在感情上踩到地雷。

他又認為，在學校開設戀愛或親密關係的課程是值得鼓勵，更重要的是如何理解對方的情緒、換位思考，表達同理心，如何處理人際關係中的衝突等。

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