愛犬受傷｜「牛雜妹」李亦喬透露愛犬傷勢情況　指責狗主拒絕承擔責任：將會採取法律行動

▲ Monnie指責狗主唔肯承擔責任。

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）近日在網上透露愛犬Whiskey遇襲重傷，她指放狗時有一隻伯恩山狗突然衝出來咬其Whiskey，大腸小腸等多處被咬傷，大量出血，情況相當嚴重，最終經過醫生搶救，幸好沒事，惟要留在ICU觀察傷口。

透露愛犬最新情況

事件引起廣泛關注，Monnie今日（27日）再透露愛犬情況，指Whiskey可出院回家，但由於牠還未能進食，排便也未達正常水平，會不自主的嘔吐，需要Monnie的細心照顧。

她說：

「我的戰士回家了。

這個孩子為了回家每一天都很努力，

能支撐起身體走路，

清醒些後在醫院開始緊張發抖、

也不太願意進食。

醫生在他生命指數各樣平穩安全的情況下，

批准他回家了。

現在的他還是不太能進食，

排便也未達正常水平，

會不自主的嘔吐，

需要媽媽長期在身邊才能安心睡眠。

為了讓他不受傷和安心，

這2天我都一直陪在他身邊。」

▲ 李亦喬透露愛犬出院。

Monnie又指事情來得太突然，差點活不過來：

「事發一星期了，這星期接二連三發生在身上的事情，

我都差點活不過來，

每天都是哭著睡、醒著哭，

沒有一覺是睡得安穩……」

而且，她指該名伯恩山狗的狗主拒絕承擔治療費用，狠批對方行為不負責任：

「做錯事情，便應該承擔責任。

當初口口聲聲願意負全責，

聽到手術費需要10-15萬，

便表示沒有能力負擔這麼多。

我們只要求負責直到出院時的所有

醫療費用，亦表示不介意分期付款，

但依然拒絕承擔，甚至取消原本寫好的支票… 難道我就應該為你的失誤和疏忽負上責任？

作為母親，更應該要為孩子做好榜樣。」

▲ 愛犬要好好照顧。

最後Monnie指將會採取法律行動：

「我們將會採取法律行動，

追討我們一切的損失。

沒有人應該為別人的錯誤埋單，

如果人有良知，就應該為自己的錯誤負全責。」

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