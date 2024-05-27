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愛犬受傷｜「牛雜妹」李亦喬透露愛犬傷勢情況　指責狗主拒絕承擔責任：將會採取法律行動

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

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Monnie指責狗主唔肯承擔責任。

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）近日在網上透露愛犬Whiskey遇襲重傷，她指放狗時有一隻伯恩山狗突然衝出來咬其Whiskey，大腸小腸等多處被咬傷，大量出血，情況相當嚴重，最終經過醫生搶救，幸好沒事，惟要留在ICU觀察傷口。

透露愛犬最新情況

事件引起廣泛關注，Monnie今日（27日）再透露愛犬情況，指Whiskey可出院回家，但由於牠還未能進食，排便也未達正常水平，會不自主的嘔吐，需要Monnie的細心照顧。

她說：

「我的戰士回家了。
這個孩子為了回家每一天都很努力，
能支撐起身體走路，
清醒些後在醫院開始緊張發抖、
也不太願意進食。
醫生在他生命指數各樣平穩安全的情況下，
批准他回家了。
現在的他還是不太能進食，
排便也未達正常水平，
會不自主的嘔吐，
需要媽媽長期在身邊才能安心睡眠。
為了讓他不受傷和安心，
這2天我都一直陪在他身邊。」

李亦喬透露愛犬出院。

Monnie又指事情來得太突然，差點活不過來：

「事發一星期了，這星期接二連三發生在身上的事情，
我都差點活不過來，
每天都是哭著睡、醒著哭，
沒有一覺是睡得安穩……」

而且，她指該名伯恩山狗的狗主拒絕承擔治療費用，狠批對方行為不負責任：

「做錯事情，便應該承擔責任。
當初口口聲聲願意負全責，
聽到手術費需要10-15萬，
便表示沒有能力負擔這麼多。
我們只要求負責直到出院時的所有
醫療費用，亦表示不介意分期付款，
但依然拒絕承擔，甚至取消原本寫好的支票…

難道我就應該為你的失誤和疏忽負上責任？
作為母親，更應該要為孩子做好榜樣。」

愛犬要好好照顧。

最後Monnie指將會採取法律行動：

「我們將會採取法律行動，
追討我們一切的損失。
沒有人應該為別人的錯誤埋單，
如果人有良知，就應該為自己的錯誤負全責。」

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