張致恒一家丨Steven赴內地登台搵銀　雯雯不甘丈夫肯工作反被諷刺

▲ 雯雯不甘張致恒被諷刺。

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）經常在社交平台放負，當中N次表示要離婚和財困，又試過被cut電，而每次都表示以表示盡力搵錢，甚至形容自己會「盡地一鋪」去扭轉情況。

Steven「冇份工打得長」又欠債，一家的經濟狀況持續響警號。不過，日前Steven於內地有登台機會，為家庭開支出力，雯雯當然相當滿意，更於IG限時動態連出兩Po護夫呢！

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張致恒High爆登台

在5月24日，Steven獲廣州某酒吧邀請登台，以牛仔裝現身的他一到場獲拉炮歡迎，似乎主辦方對他都相當重視。

Steven在台上唱《死性不改》、《LALA世界》，脹爆的他邊唱邊跳，十分落力！

▲ 張致恒（Steven）有內地登台工作。（影片截圖）

雯雯不甘丈夫被諷刺

Steven在內地登台一事被傳媒報導，有媒體形容Steven是「超霉藝人」，並觸動了雯雯的神經，並在IG限時動態內表達不滿：

每日有工作，開始解決緊問題，唔通又要日日好高調放出黎（嚟）話你知。比條路人行，其實會唔會比逼死 一個人更加有意義？ 其實有工作搵下錢生活，又要比你地（哋）寫到咁，其實你地（哋）內心係諗咩？ 係咪真係全家消失，你地（哋）呢班人就最開心。 衰佢係衰，但佢仲肯堅持揾錢比屋企，點解晤比條路佢行？繼續笑繼續踏，你地（哋）真係咁開心？ 之後我唔知，雖然係遲左（咗）啲，但至少個仔生日，佢靠自己工作揾到錢，同到佢簡單慶祝，我已經覺得係好開始。

她續指：

我係成日發顛成日鬧成日踏，當時佢的確係廢，但宜家每日肯工作仲肯生存、想從（重）新開始，咁點解唔可以比佢行？ 人可以好脆弱，唔通真係要逼死？

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