  • 29°C
香港時間 : 2024527日 (Mon) 21:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇　高智商17歲仔罕有曝光曾患失語症如啞巴

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

最後更新： 7 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇，罕有曝光曾患失語症，被診斷為高IQ的兒子陳日希。

現年56歲的劉美娟（Eugina）與52歲的張崇德於2001年結婚，早年歷大仔因醫療失誤夭折死亡，後來再誕一對子女被證實患有「選擇性失語症」，這些經歷令劉美娟更專注於照顧家庭陪伴子女，與他們一同成長。雖然劉美娟近年甚少在社交平台公開子女近況，但昨日（27日）她卻罕有分享與17歲兒子張日希到新加坡欣賞音樂劇的照片，可見兒子已長高不少，比媽媽高出半個頭，兩人更挽手合照，非常溫馨。

劉美娟兒子長高不少，比媽媽高出半個頭。（IG@劉美娟）

劉美娟帶兒子到新加坡睇音樂劇

日前，劉美娟難得於Instagram分享多張與兒子到新加坡欣賞《漢密爾頓》音樂劇的照片，可見兩人一同挽手合照，關係非常好，又留言道：

今次同仔仔一齊睇音樂劇，他超級喜歡電影及音樂劇。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子外遊｜帶BB去旅行擔心水土不服　營養師教飲食貼士+必備行李清單

從照片中可見，劉美娟的兒子張日希長高了不少，已比媽媽高出半個頭，樣子則似足爸爸張崇德，眼大大皮膚白皙，不過笑起來眼彎彎的樣子亦有媽媽的影子，難怪不少網民留言大讚「仔仔高過妳了，靚仔」、「好似爸爸！」、「笑起來似媽媽」、「對眼同你一樣，彎彎的」。

高IQ兒子曾患嚴重失語症

劉美娟和張崇德早年透露兒子日希和女兒日晴同患有罕見的「選擇性失語症」，在學校一直不出聲，甚至連簡單一句「yes」也說不出，因此常被人誤會為無禮貌。後來，劉美娟替細女轉學校後便即時康復，惟兒子病情較嚴重，曾被診斷為高智商的他，在學校只能靠文字、點頭來跟別人溝通，6年來在學校如同啞巴，但他在家是可以正常生活和說話。

佢哋唔係唔講得嘢，佢哋只係喺學校唔講嘢。

她又指香港醫生對此方面不太了解，因此聯絡美國醫生，又與老公閱讀相關書籍。「我們的態度就是陪着兒子一齊行。」最後經兩夫妻悉心照顧下，一對子女現已康復。

而細女日晴2歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞已長達8年，當中亦曾參加大大小小的公開演出。2021年，日晴更隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞，從舞蹈中重拾自信。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
10:54 2024/05/16
升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
豪門千金︱何超欣沈月劉秀樺街頭打卡食雞蛋仔　豪門千金擁超強學歷才貌兼備
10:40 2024/05/17
豪門千金︱何超欣沈月劉秀樺街頭打卡食雞蛋仔　豪門千金擁超強學歷才貌兼備
星二代學校｜蔡一智為18歲長女大搞生日會　好爸爸年花近28萬供讀全港最貴私校
今日 17:07
星二代學校｜蔡一智為18歲長女大搞生日會　好爸爸年花近28萬供讀全港最貴私校

你可能感興趣

升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
10:54 2024/05/16
升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
豪門千金︱何超欣沈月劉秀樺街頭打卡食雞蛋仔　豪門千金擁超強學歷才貌兼備
10:40 2024/05/17
豪門千金︱何超欣沈月劉秀樺街頭打卡食雞蛋仔　豪門千金擁超強學歷才貌兼備
星二代學校｜蔡一智為18歲長女大搞生日會　好爸爸年花近28萬供讀全港最貴私校
今日 17:07
星二代學校｜蔡一智為18歲長女大搞生日會　好爸爸年花近28萬供讀全港最貴私校
星二代 劉美娟 張崇德 育兒心得 家庭教育 Instagram

最高瀏覽

癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因