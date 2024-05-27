星二代｜劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇　高智商17歲仔罕有曝光曾患失語症如啞巴

▲ 劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇，罕有曝光曾患失語症，被診斷為高IQ的兒子陳日希。

現年56歲的劉美娟（Eugina）與52歲的張崇德於2001年結婚，早年歷大仔因醫療失誤夭折死亡，後來再誕一對子女被證實患有「選擇性失語症」，這些經歷令劉美娟更專注於照顧家庭陪伴子女，與他們一同成長。雖然劉美娟近年甚少在社交平台公開子女近況，但昨日（27日）她卻罕有分享與17歲兒子張日希到新加坡欣賞音樂劇的照片，可見兒子已長高不少，比媽媽高出半個頭，兩人更挽手合照，非常溫馨。

▲ 劉美娟兒子長高不少，比媽媽高出半個頭。（IG@劉美娟）

劉美娟帶兒子到新加坡睇音樂劇

日前，劉美娟難得於Instagram分享多張與兒子到新加坡欣賞《漢密爾頓》音樂劇的照片，可見兩人一同挽手合照，關係非常好，又留言道：

今次同仔仔一齊睇音樂劇，他超級喜歡電影及音樂劇。

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從照片中可見，劉美娟的兒子張日希長高了不少，已比媽媽高出半個頭，樣子則似足爸爸張崇德，眼大大皮膚白皙，不過笑起來眼彎彎的樣子亦有媽媽的影子，難怪不少網民留言大讚「仔仔高過妳了，靚仔」、「好似爸爸！」、「笑起來似媽媽」、「對眼同你一樣，彎彎的」。

高IQ兒子曾患嚴重失語症

劉美娟和張崇德早年透露兒子日希和女兒日晴同患有罕見的「選擇性失語症」，在學校一直不出聲，甚至連簡單一句「yes」也說不出，因此常被人誤會為無禮貌。後來，劉美娟替細女轉學校後便即時康復，惟兒子病情較嚴重，曾被診斷為高智商的他，在學校只能靠文字、點頭來跟別人溝通，6年來在學校如同啞巴，但他在家是可以正常生活和說話。

佢哋唔係唔講得嘢，佢哋只係喺學校唔講嘢。

她又指香港醫生對此方面不太了解，因此聯絡美國醫生，又與老公閱讀相關書籍。「我們的態度就是陪着兒子一齊行。」最後經兩夫妻悉心照顧下，一對子女現已康復。

而細女日晴2歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞已長達8年，當中亦曾參加大大小小的公開演出。2021年，日晴更隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞，從舞蹈中重拾自信。

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