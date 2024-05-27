醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大

▲ 疫情爆發曾為發燒病人看診，青衣仁醫守護街坊數十載突離世，眾人懷緬：由細睇到大。

【醫者仁心／仁醫／西醫／醫生】人生無常。近日有一名青衣街坊在網上發文稱，青衣一名仁醫在早幾個月前離世，於是發文懷緬。帖文發出後不少街坊都表示，自己自小就在該名醫生那裡看診，以為醫生只是退休，「原來佢去咗」，並希望逝者安息。

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一名網民昨天（26日）在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載一張照片，從照片中可見，是患者在2012年於西醫葉肇慶處開的病假紙。他表示，早幾個月前得知葉醫生已經離世，照片中是其哥哥所保留的醫生紙，並表達對葉醫生的懷緬。

帖文發出後不少網民為葉醫生的離世感到可惜，以為醫生只是退休，並表示自己在葉醫生處「由細睇到大」、「我跟咗葉醫生35年」，稱讚葉醫生不僅醫術好，更是一名溫柔的醫生。

還有不少網民分享曾經在葉醫生處看診的經歷，「永遠記得葉醫生每次好溫柔捉住呀仔隻手，『朗朗好多鼻水喎~❨聽診器❩有少少凍唔洗怕下』，之後再請佢食糖，咁就廿年之前了」、「葉醫生啲藥食一次已經好好多，而且唔用抗生素。我仔由BB睇到去加拿大讀書，每次返香港去葉醫生到配平安藥，醫生都同阿仔講：『樂樂讀書點啊？喺加拿大凍唔凍啊？ 」 啱啱同仔講，醫生走了，佢都好傷心』。

更有網民指，在本港新冠疫情爆發期間，許多診所都不接診發燒的病人，「葉醫生係唯一肯睇我的醫生」。

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