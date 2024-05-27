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第二屆Eye Catcher Global短片放映　邀康城評審Julien Rejl來港出席映後談

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 2 小時前

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《生日派對 》

由「奪目影像」及文藝復興基金會主辦的第二屆 Eye Catcher Global（ECG）將於6月19日至23日舉行，並率先公布「短片放映」環節。

為擴闊影迷視野，ECG將於6月23日舉行兩場短片放映，其中一場更設有映後分享，邀由法國康城影展遠道而來的評審朱利安雷傑（Julien Rejl）作為嘉賓，是康城導演雙週的藝術總監。

香港電影人齊聚康城影展　《九龍城寨之圍城》團隊於香港館與全球業界交流

《趁火取暖 》

他曾與多位知名電影人合作，包括蔡明亮、菲臘加維爾等，亦發行多位導演的首部作品，及策劃多部經典電影修復版公映場，包括尚盧高達、大衛連治及大衛哥連堡等多位名導的作品。

這次也是朱利安雷傑首次踏足香港，與香港影迷會面，他除出席座談會和擔任ECG「產業放映—亞洲之光新導演競賽單元」的評審團主席外，同時特選4部入圍2023年康城影展「導演雙週」的短片，集結包括重構死亡的北非公路短片《趁火取暖》、借少年煩惱重訪千年蟲恐慌的《生日派對》、聚焦法國近郊青少年生活的《心之風暴》，以及少女因發現自己同性戀傾向而找神父驅魔的《神啊求你拗直我》，保證部部驚心。

《心之風暴》

info

日期：6月23日

時間：3:00PM （設映後談） / 5:45PM（不設映後談）

地點：香港藝術中心古天樂電影院

 

網上購票：https://www.popticket.hk/event/eye-catcher-2024-cannes

*每張門票最多只可享用其中一種優惠。　

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