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遺囑訴訟｜稱持契仔有效遺囑　大狀清洪與林黛子遺孀掀遺囑訴訟

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 8 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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稱持契仔有效遺囑，大狀清洪與林黛子遺孀掀遺囑訴訟。（資料圖片）

已故影星林黛59歲獨子龍宗瀚於2022年11月去世，其「契爺」資深大律師清洪早前入稟高等法院，指「契仔」曾透露與妻子關係緊張，為免被分家產而因不願離婚，並於2009年訂立遺囑，將悉數遺產留給「契爺」。惟遺孀稱持有2010年丈夫簽訂之遺囑，清洪質疑有關遺囑之有效性，要求法庭聲明遺孀所持遺囑無效，聲明其所持有之2009年遺囑具有法律效力。

原告資深大律師清洪；答辯人Lam Chi Ying Suichun，為死者龍宗瀚遺孀。

入稟狀指，死者龍宗瀚為已故影星林黛獨子，原告與死者於90年代認識，死者曾於原告律師樓實習，兩人於2005年上契。

入稟狀續指，死者父親於2007年去世後，死者繼承遺產，並居於大坑寓所。據原告記憶，雖然他與死者關係密切，但從未被介紹予答辯人認識。原告指死者父親去世後不久，死者曾透露與妻子並非同住，關係疏離。

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原告指及至2009年12月15日，死者到其律師樓，披露與妻子關係緊張，為免被分家產而不欲離婚，並建議訂立遺囑，將遺產悉數留給原告。入稟狀指，於死者提議及指示下，由原告律師樓秘書草擬遺囑，死者於原告律師樓兩名秘書見證下簽訂遺囑，並保留於原告律師樓之保險箱內。原告指死者訂立遺囑後，兩人仍繼續維持密切關係，每月見面數次。

入稟狀指，死者於2022年11月13日突然去世，死者從沒有向原告披露另立遺囑。原告曾問及死者的好友麥姓法律文員，死者有否其他遺囑，麥表示沒有。原告遂擬待喪禮後，才登記承辦遺產。

入稟狀指喪禮後數天，麥向原告表示死者遺孀持有2010年1月11日由死者簽訂之遺囑，並存放於寓所保險箱內。及至2023年5月23日，遺孀透過律師行表明是死者遺產執行人，並附上遺囑副本，內容顯示死者撤銷早前之遺囑，聲明2010年才是最後遺囑，並由答辯人擔任遺產執行人，見證人包括1名律師及死者麥姓好友。

入稟狀續指，2010年遺囑於死者訂立2009年遺囑後數周內訂立，原告質疑不合邏輯和不合理。原告曾問及麥有關遺囑事宜時，對方表明沒有其他遺囑，直至2023年5月底，麥才表示突然記起是2010年遺囑見證人，原告認為並不可能。

入稟狀指，答辯人須證明死者明白及簽訂2010年遺囑，並見證兩名見證人簽署。原告要求法庭頒令2010年遺囑無效，2009年遺囑為有效遺囑，並就2009年遺囑頒令授予原告遺產管理令。

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記者：林育慧

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