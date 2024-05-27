病毒高峰｜3大病毒襲台　醫院急症室病床爆滿　本港料8月再迎流感小高峰

▲ 本港料8月再迎流感小高峰。

【流感／新冠肺炎／諾如病毒／變種病毒／疫情】新冠肺炎及流感疫情持續，台灣近期除了受上述2種病毒攻襲，還有諾如病毒也正處於爆發高峰期，彰化縣有醫院更出現病床爆滿情形。而在香港，流感和新冠病毒持續活躍，專家估計流感病毒爆發會在7月初完結，料8月再升溫。

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多重病毒攻台

台灣衛生局表示，彰化縣在2024年累計有385例新冠肺炎重症，由5月感染病例已減少，但仍提醒市民要勤洗手、出入公共場所佩戴口罩。而台灣疾病管制署病毒監測顯示，除了流感病毒外，腺病毒感染個案也有上升趨勢，多種病毒如呼吸道合胞病毒（RSV）、疱疹病毒，以及副流感病毒亦正值流行期。

本港料8、9月再迎流感高峰

在香港，衞生防護中心監測數據顯示，流感陽性比例為12.85%，公立醫院流感入院率也同樣處於高水平。港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，甲型H1病毒已有回落趨勢，但預計在8、9月份或再現小高峰，有機會迎來H3流感病毒上升，惟就指傳播性相對夏季流感會更弱。

至於在新冠病毒方面，其在本港活躍性與過去數星期相近，污水監測顥示「JN.1」仍是最主要流行的變異病毒株，當中約1成半屬於「JN.1」後代譜系「KP.2」。孔繁毅預計未來數周，KP.2將取代成為本港主流傳播病毒株，建議高危人士如出現症狀應即時求醫，及早治療，避免併發症出現。

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