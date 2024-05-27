請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀

▲ 究竟父母應否幫子女請假去旅行？

【育兒資訊/請假去旅行/出國見識/幼稚園/小學】打工仔詐病請假並非罕見，惟有家長在討論區發文指，朋友想為小朋友請假全家去旅行，卻反被網民鬧爆扭曲價值觀，有人斥責教小朋友在學期間請假，即教子女講大話，又認為這樣會影響他們的學業；另一邊，有網民則表示出國見識亦是學習一部分，認為此舉沒大礙，親子時間才是最重要！

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有人早前在香港討論區以「父母幫子女請假去旅行」為題，發文指朋友欲向子女所讀的幼稚園請假，以便一家人到台灣旅行，其後樓主父母覺得此事不出為奇，但升讀小學後就可免則免！反之樓主兩個已婚妹妹並不贊同，又謂子女雖然讀幼稚園，請假亦會影響到學業。

網民：請假教壞小朋友

帖文一出，引來不少網民熱烈討論，有網民指「幼稚園跟本無學業可言，你唔返佢都唔會理」、「佢只不過貪淡季機票及酒店都平」、「我絕對唔贊成家長幫子女請假旅行，我係學校的話，會勸佢唔好，如果講大話請假，更唔好」，覺得大人教小朋友講大話去旅行，此行為教壞小朋友。點擊圖片即睇更多網民意見：

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親子時間才是皇道

但另一邊廂，有網民則表示出國見識亦是學習一部分，「讀萬卷書不如行萬里路，BB班學到咁細個學到啲乜？親子時間先至絕對應該」、「幼兒園㗎咋，咁緊張做乜？」、「讀緊幼稚園就無所謂，小學以上就唔得啦」，認為此舉沒問題大礙，創造親子時間比學業更重要！

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