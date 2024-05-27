周末好去處｜愉景灣沙灘音樂節入場攻略　抽獎有機會贏Tesla

▲ The Nextwave 沙灘音樂節

去年於愉景灣舉行的《The Nextwave 沙灘音樂節》大受好評，入場樂迷盡慶而歸，大會宣佈今年《The Nextwave 沙灘音樂節》載譽歸來，早前公佈演出陣容，樂迷反應熱烈，早鳥門票被秒殺搶購！主辦單位近日新增歌手名單：周殷廷、 Tyson Yoshi、陳柏宇、黃妍。

▲ 歌手名單包括BEANIES

其他演出陣容，包括： TYSON YOSHI，RubberBand，JACE 陳凱詠，YT 周殷廷，LOLLY TALK，P1X3L，Gigi 張蔓姿，Nancy Kwai，PANDORA，力臻，ROVER，BILLY CHOI，KI CHAN，FATTY TAI，EAST CITY （行動派 HUSTLE DON’T PLAY） ，陳零九ｘ邱鋒澤ｘ黃偉晉ｘ賴晏駒（W0LF） ，KOLOR，ToNick，ZPECIAL，ILUB 艾粒，MATT FORCE，JAIME 張天穎，BEANIES，REVERY，COZY SYNDROME。

大會為令樂迷提升享受體驗，優化一系列措施，如增加沖身設備、照明系統、付款方法等等，令每位入場盡興而歸，享受不一樣的《沙灘音樂節》

▲ P1X3L

今年更新增抽獎環節，購票觀眾均可參與抽獎，有機會獲得價值港幣$254,200 Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive 電動房車一部，得獎者將於6月30日表演期間公布，查詢及詳情請留意大會社交網站專頁。