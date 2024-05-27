最低工資｜2026年起調整將採新公式　孫玉菡：不會追溯新舊機制差額

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）指，不會追溯現有機制及新機制的差額。（立法會直播截圖）

政府早前宣布，最低工資水平由2026年起改爲一年一檢，並引入「可加不減」機制，調整幅度與通脹及經濟情況掛鈎，及在實施5至10年後作出檢討。勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）指，不會追溯現有機制及新機制的差額。

立法會人力事務委員會今日討論優化法定最低工資檢討機制，勞聯議員林振昇指，第一個最低工資水平是28元，若採新公式計算，現在可能不止40元，而是41.8，關注當局會否考慮設有追溯力，「現在先從40元加至41.8，之後用新公式計算。」孫玉菡回應指：

我們都充分認為都要尊重兩個不同機制，現有機制就這樣做，所以當現有機制運作完後換擋，車子換擋，我無法走回頭再處理，所以合理的做法是用現有機制，到2025年是多少，轉制度到2026年時，還是用舊機制去計算，所以簡單回答，我們不覺得應該用41.8元計算，而是要用40元計算，這是尊重現有機制，將來就用新機制，我們覺得是有必要性。

對於最低工資水平改爲一年一檢，並引入「可加不減機制」，批發及零售界議員邵家輝認為，意味資方每年都要提升工資，當低層員工加人工，若上層員工無調整，將難以交代，若經濟增長不符合預期，將對老闆構成壓力，反問是否只集中關顧勞工，不理資方感受。

孫玉菡指，目前領取最低工資的僱員只有約1.7萬人，佔整體勞動市場約0.6%，數目不多，而且議價能力不高，因此應該要幫他們一把，令其安心。

工聯會議員黃國認為，「一年一檢」及「可加不減」，確實有進步，但按照現時的方程式，只可說是由「極之不理想」進步至「不理想」，如機制每5至10年才檢討一次也是太久。孫玉菡指，每5至10年檢討一次，是希望留有空間和彈性，因為今次是首次使用方程式計算最低工資，需時試一試，如果時間太短，會欠缺穩定性。

新機制下計算法定最低工資的方程式為「整體甲類消費物價通脹（下限為零）+『經濟增長』因素」，其中經濟增長因素是最近一年的實質本地生產總值（GDP）增長率減最近十年的實質GDP趨勢增長率，再乘以20%，上限是1%，下限亦為零，亦意即最低工資「可加不減」。

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