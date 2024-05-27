汪小菲晒結婚證再度做人夫　太太Mandy戴上巨型鑽戒勁搶鏡

▲ 汪小菲宣布成婚！

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲雖然已離婚兩年，但兩人仍然經常隔空罵戰，是非一直沒完沒了。

不過其實汪小菲已經有新歡馬曉梅（Mandy），他在今年1月公開與Mandy的戀情，3月便在朋友圈宣布求婚成功。

大S前夫汪小菲宣布喜訊 明天辦結婚證娶Mandy

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宣布成婚 送巨鑽冧妻

今日（27日）汪小菲晒出二人的結婚證，他們穿上白色恤衫對鏡頭展露燦爛笑容，另一張則見他們手拖手，Mandy戴上超巨型鑽戒，搶鏡十足，可見小菲相當愛錫她。

另外，有網民發現今天是「527」，即代表「我愛妻」，似乎汪小菲特意選擇這天領證，表達對Mandy的愛意。

據知台灣部分則尚未登記，但兩人亦有計劃於台灣登記。

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