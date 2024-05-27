的士放蛇｜工會：放蛇行動警方僅列投訴處理　司機不滿當局不作為

▲ 工會強烈建議全面取締「白牌車」營運平台。（蘇文軒攝）

近期有的士業界多次「放蛇」去打擊「白牌車」，行政長官李家超奉勸的士業切勿自行放蛇。汽車交通運輸業總工會表示，特首的呼籲未能平息廣大的士司機怒火，工會不鼓勵同業私下放蛇，但情況源於當局的不作為，強烈建議全面取締「白牌車」營運平台。

總工會第一副主席莊永德表示，部分的士司機的放蛇行動，反映出前線的士司機在白牌車搶佔營運空間下，生計日益艱難的強烈不滿，然而今次的士司機自行放蛇搜集「白牌車」非法載客取酬的證據，報警後到場的警務人員也只是登記涉事司機及車輛資料，及將案件暫列「交通投訴」，亦沒有作出拘捕或檢控，都引起司機間的疑慮和不滿。

他估計，目前的士業被白牌車蠶食至少3成營業額，這些行動側面反映的士司機對於政府的顢頇異常失望。他形容這種「司機鬥司機」的社會悲劇，癥結在於當局沒有採取果斷的措施全面檢控和取締「白牌車」營運平台。

對於有不滿的士業私自放蛇的市民亦發起舉報的士違例，的士司機分會副主任梁達壯對此表示不理解，「我都俾人打劫緊，㧬一㧬個賊都話我唔啱」，指大部分司機都認真工作，不希望與任何人有衝突，「在馬路上搵食如有得罪多多包涵」。他說工會亦有建議一系列措施例如增設車廂cam 、提高罰則處理「黑的」問題。

立法會議員陸頌雄提到，目前違法白牌車對的士業構成不公平競爭，對其營運極為不利，「Uber又冇牌費又冇保險」，批評當局沒有積極處理問題。他說政府計劃7月就規管網約車公開諮詢，強調「白牌車」不等如網約車，「的士都可以提供網約服務」，工會屆時會提供相對的建議，前提目前要取締非法、無牌的白牌車平台。

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