盛事經濟｜樂施毅行者納入下半年盛事　首設40公里比賽路綫

▲ （「樂施毅行者」官網截圖）

「樂施毅行者」踏入40周年，今年活動將於11月15至17日舉行，並獲政府納入下半年盛事之一。樂施毅行者督導小組召集人陳智思指，對於活動的規模及影響力獲政府認可，感到十分榮幸，相信能吸引更多國際團隊來港參賽，目前已邀請到來自英國、南韓及西班牙的隊伍來港。

今年「樂施毅行者」起點為西貢北潭涌，終點設於屯門哈羅香港國際學校。參加者必須在48小時內，完成100公里麥理浩徑及其他接續路段。

因應40周年，今屆大會首度增設路程較短的「40周年40公里限定版」，以西貢北潭涌為起點、飛鵝山基維爾營為終點，全長約40公里，讓經驗較少或未曾參與的人士參加。活動所籌的款項將用來支援樂施會在全球的不同項目，包括受極端天氣影響的本地基層及各地災民。

兩項活動（公開組）由即日起至6月23日下午6時於樂施毅行者網頁內接受報名。

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