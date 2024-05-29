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【2024進修貼士】一文睇清政府認可出路 兼讀制文憑可投考公務員？ 銜接高級文憑及學士學位?

特約

發布時間： 2024/05/29 14:00

最後更新： 2024/05/29 15:58

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

在2024年的香港，人人都想有一份收入穩定，又有機會向上流的工作。獲取政府認可、符合投考公務員資格的學歷，是不少初出茅廬年青人的進修目標。市面上雖有課程能夠滿足投考公務員的基本資格，但其上課時間欠缺彈性，難以配合上班時間及不同程度的學習能力，加上課程出路不夠全面，令人提不起報讀意欲。不少年青人更因此放棄繼續進修，實在可惜！

修畢可投考公務員 或繼續升學銜接更高學歷

香港專業進修學校（港專）開辦的兼讀制應用教育文憑（Diploma of Applied Education，簡稱DAE），是在職人士的理想進修之路！課程不單能滿足上述要求，更提供多達15個選修群組、多個上課模式及時間，全面配合在職人士的學習需要。DAE的學歷獲廣泛認可，屬資歷架構第3級。成功修畢後可取得相當於中學文憑試5科（包括中國語文和英國語文科）第2級程度的學歷，符合資格投考多個公務員職位；亦可選擇繼續升讀資歷架構第4級的高級文憑或副學士課程，繼而銜接學士學位，進一步提升學歷，增加職場晉升機會！

課程選擇全港最多 上課時間任你揀

港專擁有多年開辦兼讀制課程的經驗，明白在職人士進修的需要，提供多種上課時間選擇，包括平日晚間或周末課程，讓學員因應個人需要，靈活安排上課時間。除了上課時間外，港專DAE課程多元全面，開辦所有必修科目、5個補充科目及多達15個選修群組，課程選擇是全港最多！學員更可按個人喜好選擇補充科目及選修群組，當中最受歡迎的熱門選修群組包括：紀律部隊、醫療護理、公務員實務、社會服務、建築工程、咖啡甜品等。因應市場需要，港專本學年更新增「警隊備考訓練」選修群組，為有志投考警隊人士提供專門的備考訓練。

特設「速成班」照顧不同能力學習需要

港專DAE課程編排合理又妥當，大部分科目可在6個月內修畢。而必修科目及部分補充科目更特設「速成班」，最快3個月內完成，適合打算盡快完成課程的學員修讀！港專亦關顧不同學員的學習進度，提供合理而多元化的修讀時間予學員選擇，學員可因應個人能力及實際情況，編排最適合自己的修讀時間表，最快可於12個月內修畢整個兼讀制應用教育文憑共8個科目，15個月即可取得文憑資格。另外，學員亦可最長於4年內完成課程，學習時期極具彈性，適合所有有志進修人士報讀。

提供全方位支援 重返校園無難度

港專深明部分兼讀制學員已離開校園一段長時間，要他們重拾書本或會感到吃力及不適應，故特設5大類型的學習支援，以協助有需要的學員順利跟上學習進度。

免費輔導班：不同學科設有「免費研習班」、「備試班」及「輔導班」等，為成績稍遜的學員提供額外支援。另外，針對語文及數學等必修科目，港專亦提供「中、英文、數學及延伸數學 - 研習小組及備試班」、「英語拼音及會話工作坊」、「英語文法班」、「實用商業英語課程」、「記憶學與英文生字記憶法」等，幫助學員逐步提升語文及數理水平。而港專的導師亦會因應學員的程度，以深入淺出的教學方法，令他們能輕易掌握課堂知識。

技能增值：定期舉辦免費課餘活動，如「編程與micro:bit訓練班」、「ThinkCAD及3D打印工作坊」、「桌上遊戲設計工作坊」、「個人形象與職場溝通工作坊」、「靜觀工作坊」等，協助學員掌握不同技能，增強個人競爭力。

活動選擇多：提供多種「全方位學習活動（Life-wide Learning Activities）」選擇，讓兼讀制學員可以更易編排時間，以滿足畢業條件*。

情緒輔導：設有學生中心，由註冊社工及專業人士為學員提供情緒輔導及其他支援。

經濟支援：學員除了可申請30%/50%/100%學費發還、擴展的免入息審查貸款計劃外，如有特別經濟支援需要的學員，更可申請港專獨有的「專 ‧ 惠你＋」學費補助金計劃，成功獲批的學員可獲一次性$5,000學費補助，以助他們不會因經濟問題而放棄學習，鼓勵他們踏出重返校園的第一步。

*應用教育文憑的畢業要求，除成功修畢8個學科外，還要完成不少於10小時的「全方位學習活動

想知道更多港專DAE課程資訊，即登入網頁了解更多：https://www.hkctdae.edu.hk/tc/pt

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