新手爸媽｜幼兒幾時可戒片？唔想去廁所點算？　職業治療師4招戒片訓練策略

▲ 究竟幼兒幾時可以戒片？聽聽職業治療師點講！

【BB戒片/如廁訓練/育兒資訊/新手爸媽】很多家長都感疑惑，究竟BB什麼時候可以戒片呢！大小便的控制是小朋友一個自然的生理發展階段，而且也是需要時間去學習，並不是愈早開始訓練就愈好，職業治療師張姑娘分享只要有以下的跡象，就可以開始了！

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據政府健康院指引，大部分兩歲半至四歲的孩子在日間已懂得控制大小便，而到八歲左右都不會再尿牀。何時開始如廁訓練是沒有硬性規定的，先決的條件是必須配合孩子在生理及心理上的發展。一般來說，孩子在歲半至兩歲間就會開始在行為上表現出他已準備就緒。千萬不要以為愈早開始訓練愈好。如果孩子發展尚未成熟，過早的訓練會造成親子關係緊張，甚至會因為孩子經常未能成功地如廁，而為他帶來挫敗感。

▲ 孩子小便的發展里程。(Mega Inspire 圖片)

家長可以根據小朋友的排泄規律來安排上廁所，之後慢慢調整到配合日常生活，要多加留意小朋友，如察覺到尿急或便急的跡象，先問他是否有如廁的需要，然後鼓勵他脫下褲子坐在便盤上。

如果小朋友懂得在便盤裏大小便，便要讚賞他和鼓勵他，家長可以即時給予一些小獎勵，增加他練習的意欲。如果他弄濕了褲子，千萬不要責罵，要平靜地與他清理，然後提醒他上廁所應該要做的步驟。當小朋友坐上了幾分鐘後仍未完成，你亦要讚賞他能在便盤上待上一會，然後讓他暫時離開。職業治療師張姑娘指當小朋友符合以以下條件，家長便可考慮開始進行戒片及如廁的訓練。

▲ 可以透過繪本來引導小朋友獨立如廁。

如何開始訓練戒片

白天可保持尿片乾爽最少兩小時

能夠服從簡單的指示

能用表情、動作或說話向成人表達如廁需要

願意接受上廁所或坐便盆

願意進飲

能察覺尿片弄濕了

戒片訓練與如廁策略

建立規律的如廁習慣︰確保幼兒建立規律的如廁習慣，起初根據小朋友尿急的時間安排上廁所，後來可以配合日常生活規律，在固定的時如廁，例如起床後、吃飯前、睡覺前等。

提供適當的訓練便盆或坐墊︰選擇一個合適尺寸的訓練便盆或坐墊，以便幼兒舒適地坐在上面，雙腳平穩地放在地上。

建立正面的環境︰創造一個積極、支持和放鬆的環境，讓幼兒感到舒服和安心。可以使用毛公仔示範或用圖書、歌曲或故事等方式，令如廁變成一個有趣和正面的體驗。

給予正面的鼓勵和獎勵︰當幼兒成功使用如廁時，給予他們正面的鼓勵和獎勵，例如讚美、小禮物或遊戲。

小朋友不願意上廁所應怎麼辦？

訓練小朋友去厠所是不能著急的，最緊要保持耐性，如果小朋友不太願意上廁所，請家長不要強迫了，等下次適當時間再重新進行一次。每個小朋友需要的訓練時間都不同，家長要有心理準備，最少需要三至四個星期的訓練，小朋友才可以完全控制大小便。

【文字轉載授權︰Mega Inspire】

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