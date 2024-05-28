醫者仁心丨基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯　公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」仁醫出手相助

▲ 基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯，公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」，仁醫出手相助。

【髖關節／醫生信／過渡性房屋／公屋／公院】醫者仁心是非常重要！香港有女病人因雙腳嚴重退化，導致出現「長短腳」，難以行樓梯，於是覆診時希望公立醫院醫生可出信證明，以申請「不用行樓梯的樓層」的過渡性房屋。不過，最終卻遭公院醫生拒絕。慶幸，遇上仁心仁術的骨科醫生，為她義診之餘，更為她寫信證明，令她可以放下心頭大石。

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骨科醫生黃仕雄早前接受TOPick訪問分享了個案，指難忘遇到一名女病人的無助個案。他指該女病人的雙腳已嚴重退化，由於已更換了一邊關節，因此引致「長短腳」問題，實難以行樓梯。女病人本身一直是在公立醫院覆診，當時她便希望公院醫生可出信證明自己行動不便，惟最終卻失敗收場；在不知所措下，她只好求助於自己。

由於女病人正值申請過渡性房屋，有關機構要求女病人出示有關醫生信，證明女病人真的有需要避免行樓梯。

黃仕雄明白女病人經濟有困難，於是不但為她義診雙腳，更為她寫信陳述情況，令她可以向有關機構出示證明，頓時令她可以放下心頭大石。

事件曝光後，不少網民大讚黃醫生善舉，「好在仲有黄醫生」、「仁心仁術」、「醫者父母心」；有網民則認為公院醫生之所以如此抗拒寫證明信，可能是擔心「問責，少做少錯」、「唔好話證明信，假紙佢哋都唔肯寫，最多只肯寫到診紙」。

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