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靚媽精明眼｜OnTheList X Ted Baker推快閃開倉優惠　男女裝/手袋/飾物低至1折

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

OnTheList X Ted Baker推快閃開倉優惠，貨品$100就有交易！

英國品牌Ted Baker向來走簡約優雅英倫風格，一直深受上班族歡迎！品牌由5月27日起，與購物平台OnTheList合作，推出快閃優惠 ，於太古陳列室舉行開倉優惠，場內設有大量女裝及男裝服飾、手袋以及飾物等，以火熱優惠折扣發售，而且大量貨品低至1折，最平$100就有交易！

小編親身到現場為大家直擊有什麼至抵優惠必須入手，發現場內貨品以顏色區分價錢，每件貨品的價錢牌都會貼上一張圓形小貼紙，黑色代表$100，最貴是藍色，亦只需$800！場內分類仔細，而且排列整齊，男女裝都有很多款式選擇。

場內貨品以顏色區分價錢（攝：李惠儀）

現在小編就為大家推薦以下10大至抵買服飾：

女裝：

1.印花荷葉邊上衣/原價：$1290 、開倉價：$200

印花荷葉邊上衣（攝：李惠儀）

這件雪紡印花荷葉邊上衣很適合夏天穿著，而且很易配搭，上班時可襯西褲，放假時就可以穿牛仔褲搭配。

2.印花連身裙/原價：$2690 、開倉價：$600

早上起來想不到穿什麼衣服？一條連身裙幫到你，不用想上下身如何配搭，而且淺綠色夠清新百搭。

印花連身裙（攝：李惠儀）

3.杏色半截牛仔裙/原價：$1390 、開倉價：$200

這條牛仔裙顏色特別，而且休閒隨性，是衣櫃內的必備Item！

杏色半截牛仔裙（攝：李惠儀）

4.淺色鬆身牛仔褲/原價：$1690 、開倉價：$200

牛仔褲永不退流行，加上今年繼續流行鬆身褲，所以這條牛仔褲被列入必買清單。

淺色鬆身牛仔褲（攝：李惠儀）

男裝：

5.格仔恤衫/原價：$1490 、開倉價：$100

這件男裝恤衫只需$100，性價比極高，而且款式絕不老套。

格仔恤衫（攝：李惠儀）

6.杏色西裝外套/原價：$3990、 開倉價：$600

男士衣櫃必備西裝外套，這件杏色西裝外套帶點隨性，不會太正式，十分適合日常穿搭。

杏色西裝外套（攝：李惠儀）

7. 牛仔褲 /原價：$1390、開倉價：$200

這條淺啡色牛仔褲有別於一般藍色牛仔褲，顏色較有新鮮感，是男士的另一個好選擇。

牛仔褲（攝：李惠儀）

手袋：

8.米白色蝴蝶結手袋/ 原價： $1795、開倉價：$400

這款手袋是六角形設計，非常特別，而米白色綴以蝴蝶結，就充滿少女味。

米白色蝴蝶結手袋（攝：李惠儀）

9.粉紅色手袋/ 原價：$2195、開倉價：$400

手袋設計簡約，而且很百搭，是上班一族的不二之選。

粉紅色手袋（攝：李惠儀）

10.印花Tote Bag/開倉價：$200

多款印花Tote Bag容量夠大，款式簡約，只售$200。

印花Tote Bag（攝：李惠儀）

其他優惠貨品：

  • 雨絨 $800（攝：李惠儀）
  • 半截裙 $200（攝：李惠儀）
  • Tee $100（攝：李惠儀）
  • 男裝短褲$200（攝：李惠儀）
  • 男裝Tee $200（攝：李惠儀）
  • 有冬夏季衫（攝：李惠儀）
  • 花多眼亂（攝：李惠儀）

詳情：

開售時段 - Premium 會員
5月27日（星期一）10am - 8pm
 開售時段 - Standard 會員
5月28日（星期二）8am - 8pm
5月29至31日（星期三至五）10am - 8pm
6月1日（星期六）10am - 6pm
OnTheList 陳列室：太古坊濠豐大廈4樓

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