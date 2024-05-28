慈善探訪丨胡定欣學懂擺脫無謂苦惱　訪埃塞俄比亞痛心女人要受苦：出世那刻已經冇選擇

▲ 定欣早前到埃塞俄比亞探訪。

世界上很多落後國家仍要面對三餐不繼﹑居住環境惡劣和男女不平等的問題，當地的居民每天都在不同的擔憂中生活。

在年初，視后胡定欣應國際培幼會之約到埃塞俄比亞探訪，親聞駭人的「女性割禮」傳統，又與曾受性暴力對待的女性傾談，深深體會到當地「女人之苦」，難怪她接受TOPick專訪痛心地表示：「所有要擔當的責任和苦楚也全落在女性身上，我覺得由出世那刻她們已經沒有選擇。」

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探訪割禮師 女性一生傷害

今次乃是定欣第二次作慈善探訪，更遠赴埃塞俄比亞阿法爾地區，其中探訪一個從事了25年的割禮師，令其了解到當地所謂的傳統文化，如何傷害到女性的一生。

她透露在出發前了解到割禮有4種不同的方法，惟當親眼見到進行割禮的工具，已經不能想象那個畫面：「女嬰出世後7日就要進行這個割禮，將刀片殘割她們的外陰，再用針線縫合，已經不能想象有幾痛。」

定欣指這個一生的傷害，不但令那些女孩在月經時帶來無比的痛楚，而且傷口亦很容易受到感染從而得到不同女性疾病。

▲ 定欣早前到埃塞俄比亞探訪。（陳慧安 攝）

宣揚反割禮 無奈女人要受苦

她續指該名割禮師正正看到那些曾被接受割禮的女生苦楚，加上培幼會的教育下，令其醒覺今時今日不應再有這個習俗，反應在他們的社會宣揚反割禮，最終幫助了750個女嬰沒有進行這個習俗。

「為了所謂的文化和貞潔，要令下一代受同樣的苦，那一刻我會覺得為何男人甚麼也不用做？ 反而要女人受這個苦？就是因為這個傳統留下來的思想。」定欣說。

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受性暴力對待 故事心酸

除了割禮這個傳統習俗令定欣感受到生於當地女生的無奈外，她亦探訪一名受到性暴力對待的女子令其同樣心酸不已。

她說：「那個受害者有一天在街上重遇該名施暴者，對方明明需要坐十幾年監，最終因那犯人賄賂了警察，只是坐了幾年監就被釋放，完全是不公平對待受害者，但她無奈也要接受這個結果。」

而且，最令定欣痛心的是受害者反被視為恥笑對象，「那受害者去報警，反而被其他人指指點點，更被排斥指責，甚至受到一些男人恥笑，這痛苦的經歷變成一件更負面的事。」

即使經歷了如此大傷害，定欣十分欣賞那名受害者從不放棄，反而勇敢地生活下去：「發生那件事後，她的老公一走了之，她依然很堅強生活，更賣羊奶做生意維生，又加入一個女性團體，教大家如何儲錢 ，一起互相幫助。」

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當地女人之苦 不受公平對待

在探訪的故事中，定欣深切感受到在當地的「女人之苦」，難過她們不能得到公平的對待，沒有應有選擇的權利，「所有我們認為不幸的東西，例如割禮 ﹑性暴力和屋企責任也落在女性身上，我覺得由出世那刻她們已經沒有選擇，她們已經要承受很多，所以這個旅程令我覺得生於這個環境的女性所受的苦 ，遠超出我們的想象。」

▲ 定欣痛心感受當地女人的苦。（陳慧安 攝）

珍惜當下 放開無謂苦惱

從而令她回想生於這個社會的自己，有自由選擇的權利，更應要好好珍惜所擁有的東西：「一些生活上很基本的東西我們已經習已為常，但在他們的國家是得來不易。」

定欣亦體會到有時自己的煩惱根本是微不足道，皆因相比那些國家人民憂慮乃是三餐的食物﹑飲用的水，每天也在苦中度過，令其更懂得應要放開無謂的苦惱。

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望更多人得到幫助

每個故事也令人痛心不已，定欣直言此趟旅程問得最多是「 究竟我們可以幫到有幾多？」，她希望略盡綿力令他們有多些資源建學校，幫助到更多小朋友，令其真正用知識改變命運，女性終能擺脫傳統習俗的捆綁。

化妝：Cyrus Lee

髮型：Matt Chiu XENTER SALON

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