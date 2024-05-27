靚景屋邨｜全港6區公屋擁無敵靚海景　呢區有1原因成公屋之最

▲ 全港6區公屋擁無敵靚海景，網民分享呢區有1原因成公屋之最。

【香港屋邨/靚景公屋】能夠獲派公屋已是難得，若單位能夠欣賞到「大海景」更是如同中六合彩。近日，有網民於社交平台上以「邊個嘅公屋單位有海景？」為題發文，向網民詢問香港哪區公屋擁有最多海景單位，而不少人都認為是觀塘區，不但多個屋邨睇到海景，連維港煙花也能盡覽。

近日，有網民於Facebook群組「公屋討論區」以「請問邊個嘅公屋單位有海景」為題發文，討論香港擁有最多海景單位的地區，帖文一出引來不少網民留言，以下為大家整理了最多人在18區中討論的公屋海景單位。

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靚景公屋｜1. 觀塘區 - 油塘／藍田／秀茂坪

大部分網民表示觀塘區擁有最多海景單位，除了位於藍田的啟田邨及平田邨外，還有油塘邨及翠屏邨也是欣賞海景的靚單位，有網民更指秀茂坪秀富樓，基本上15樓以上都可以看到海景，甚至連維港煙花也能看到。

靚景公屋｜2. 南區 - 華富邨

有「平民豪宅」之稱的華富、華貴邨一向都有「香港最靚公屋」的美名，有網民更直指華富邨華興樓有「無敵海景」。

靚景公屋｜3. 離島區 - 東涌

東涌地理位置面海，加上近年政府積極擴展市區公屋，區內新建了不少公屋，因此有網民留言「東涌好似好多都有海景」。

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靚景公屋｜​​​​​​​4. 葵青區 - 青衣

有網民表示，青衣有不少公屋都有海景，除了早期的長康邨外，新建的青荷樓及青蘭樓，也能夠欣賞到海景。

靚景公屋｜​​​​​​​5. 黃大仙 - 沙田坳邨

部份網民亦推薦位於黃大仙區的沙田坳邨，不但位於半山，更有大海景，而且可以看到維港煙花。

靚景公屋｜​​​​​​​6. 大埔 - 富蝶邨

作為近年最大規模的屋邨──大埔富蝶邨，有許多該邨的網民留言，富蝶邨部分單位可以看到整個吐露港，且高樓層無任何遮擋，前面不會有興建其他大樓。

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靚景公屋｜​​​​​​​網民：各區都有海景山景單位

雖然帖文引來了不少網民加入討論，但有人卻對此感到不惑，指香港各區都有可以欣賞到海景和山景的單位，又表示「好多喎，基本上近海嘅地區大部份都有公屋喺附近，總有座向喺向海喎」、「好多屋邨唔同方向都可以看到海景和山景」、「果小小嘅海景真係咁重要？」、「無敵海景其實有咩用」、「公屋唔同私樓由得你揀，就算幢樓向海，如果住背面都係睇唔到」。

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