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家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

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佘詩曼同黎姿兩個都堪稱凍齡女神。

佘詩曼早前為宣傳新劇《家族榮耀之繼承者》在內地四處奔波，明天（5月28日）生日的阿佘已經回港，不過她沒有偷懶，趁空閒去了健身室做運動，而且更遇上另一位同屬凍屬凍齡女神黎姿（現名馬黎珈而），而阿佘在今日（5月28日）在個人社交平台上載二人合照，幽默寫道：

喺gym room 野生捕獲一名靚女
#兩個貪靚之人 #健身 #偶遇 #重用埋同一個PT #好正

原來二人聘用同一個私人教訓練，估計相中站在二人身後的男士就是教練。而視迷見二人合照十分興奮，紛紛留言：「侯佳玉瑩和董佳爾淳」、「向兩位小主請安」、「趙敏同周芷若？抑或係兩個周芷若？😄」、「爾淳小主 玉瑩小主吉祥！」、「只有我羨慕那個男的嗎😂」等。

家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘

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阿佘黎姿粉碎謠言

佘詩曼與黎姿兩個當年都是TVB同期一線花旦，二人更在2000年合作《倚天屠龍記》，以及於2004年合作超經典《金枝慾孽》。不過，當年《金枝慾孽》一眾參演女演員被指由戲內鬥到戲外。當中，「玉瑩」黎姿鬥贏「爾淳」阿佘奪萬千星輝視后，二人不和的傳聞更甚囂塵上。

二人在2006年合作《火舞黃沙》後各有際遇沒機會再電視劇合作，不過在2021年，黎姿曾在個人社交平台上載與阿佘合照，寫道：「很久沒見面了！ 佘詩曼 Charmaine Sheh 跟我短聚，共渡愉快時光。期待著妳帶給大家更多精彩作品🥰」以行動證實彼此關係友好。

事實，她們一直常在微博及IG有互動，彼此留言讚美。比如在去年有口皆碑的《新聞女王》熱播時，當阿佘飾Man姐向佐治（馬國明）拋下出金句：「等我教多你一次咩叫直播」一集播出成網絡熱話時，黎姿亦在阿佘IG留言大讚：：「好型呀！我要睇」

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阿佘揭傳不和原因

其實，阿佘在去年初於內地演技真人騷《無限超越班》內，講及人生中受過最大的誤解時，阿佘寫下「我和黎姿不和」，她解釋稱：「黎姿當年贏了最佳女主角，之後就傳出我們不和，但那個時候因為每天都要拍戲，那有時間出去玩、吃飯，因為天天拍戲對白很多 ，也沒有必要去解釋， 所以一直都以為是不和 。」

阿佘續指，大家是好朋友並同屬很低調：「我們自己知道沒事的，我們就不解釋了，結果去年，我們出來吃飯，然後我們拍照，發微博了，然後所有人都知道，但是在17年後。」

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