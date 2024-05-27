端午節2024｜戶戶送×水門雞飯推限定芒果糯米糭　端午新意思$28品嘗泰式風味

▲ 戶戶送與水門雞飯合作，獨家推出另類應節端午糭——芒果糯米糭。（食店提供）

芒果控注意！戶戶送與水門雞飯合作，獨家推出另類應節端午糭！戶戶送客戶可由 6月8日至6月10日，於平台上購買別出心裁的限量版芒果糯米糭，與家人共同品味這份特別的節日驚喜。

水門雞飯以端午節為主題，特別推出嶄新包裝的外賣芒果糯米糭，以糭葉精心包裹的泰式風味，每一口都能感受到糯米的軟糯和芒果的甜香，再放入糭子造型外賣盒內，讓你享受到與別不同的節日氣氛。戶戶送於 6月8日至10日期間限量推出糭子造型外賣盒（送完即止），無論是送禮還是自用都非常適合。

芒果糯米糭每隻售價為$28，除可透過戶戶送外賣平台訂購外，亦可在尖沙咀、銅鑼灣及大角咀分店訂購。

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