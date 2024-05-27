抗癌飲食｜婦人患肺腺癌三期醫生推1種飲食法抗癌　4個月後癌症指數大跌毋須再化療

▲ 台灣一名婦人患有肺腺癌三期，在醫生推薦下實踐1種飲食法，4個月後癌症指數成功跌至毋須再進行化療。

【肺癌／癌症／地中海飲食法／抗癌飲食】治療癌症是長期抗爭，但原來飲食亦能促進癌症病人的健康，增加抗癌率。台灣就有營養醫學專家分享，指一名患有肺癌的婦人進行手術後，靠1種飲食法抗癌，4個月後成功令癌症指數大跌，毋須再接受化療。

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台灣營養醫學博士劉博仁醫生曾在節目《下班經濟學》中分享幫助抗癌的飲食方法。他透露，「地中海飲食法」可謂是對癌症病人而言最健康的飲食型態，而外國亦有研究發現，長期進行地中海飲食飲食法有助減少20％乳癌及大腸癌的患癌風險，前列腺癌的患癌風險更可減少50％。此外，地中海飲食法亦能促進癌症患者的健康。

他分享一宗病例，表示曾有一對夫妻前來求醫，其中太太為肺腺癌第三期患者，並且在肺以及縱膈腔的淋巴出現轉移；然而對方在進行手術後不願按流程接受化療，結果其肺癌指標（CEA）在缺乏化療控制的情況下，從2一路飆升至12（正常值為5以下），於是前來向劉博仁求救。

雖然婦人表示自己接受電腦斷層掃描（CT Scan）及磁力共振（MRI）檢查時皆沒有發現腫瘤，但劉博仁就解釋，CEA指數高代表身體中有些微細胞與癌細胞正在發作，因此建議對方實踐地中海飲食法。劉博仁指，他在協助婦人實踐地中海飲食法時，將其中的抗癌營養素比例拉得很高，並補充指其他論文也證實，許多相關的治療時常將抗癌營養素提高，例如維他命D3、魚油、硒、維他命C以及薑黃等。

婦人實踐2個月的地中海飲食法後，CEA指數從12降到5，再過2個月後更成功降至2.5，連原本看診的醫院亦判斷她不再需要化療，可見其成效。

那麼，實踐地中海飲食法到底有甚麼秘訣？劉博仁就列出以下5個重點，供有興趣人士參考。

1. 每餐至少吃3種顏色的蔬菜

劉博仁表示，由於蔬菜含有豐富的植化素，因此每餐至少要有3種顏色、份量達到一碗半的煮熟蔬菜，並指出吃不同顏色的蔬菜，才能有效攝取不同營養素。

2. 澱粉份量佔四分之一

劉博仁表示，澱粉的攝取仍然很重要，雖然米飯裡含有碳水，但如果是接近原型的米飯，例如糙米，則可補充維他命B群、維他命B6、以及纖維等營養素，至於攝取量則建議不要超過餐盤的四分之一。

3. 每周吃3次中小型海魚

劉博仁提醒，蛋白質如豆、蛋、雞肉或魚肉，皆可促進傷口的癒合，以及增強身體免疫力，若每周吃3次中小型的魚，便能增加EPA、DHA的補充，對於抗發炎與抗癌皆有很大好處。

4. 「油水拌炒」配橄欖油煮食

針對烹調食物的方法，劉博仁表示用「油水拌炒」的方式，這種方式的溫度較低，再搭配橄欖油、苦茶籽油以及牛油果油等油酸高的好油，在對抗發炎及抗癌方面皆有很大的好處。

5. 進食原型水果

劉博仁指出，如果要吃水果，應盡量避免打成果汁，因為打果汁會將水果的纖維打斷，從而導致升糖指數變高，並對癌細胞的控制產生負面影響。他就建議盡量吃原型的水果，並且適量食用即可。

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