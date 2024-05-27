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名人逝世｜《不瘦降之謎》導演罹癌因併發症病逝終年53歲　曾挑戰30日連食麥當勞爆紅全球

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《不瘦降之謎》導演罹癌因併發症病逝終年53歲，曾挑戰30日連食麥當勞爆紅全球。

【不瘦降之謎／導演／癌症／併發症／逝世】美國紀錄片導演摩根史柏洛（Morgan Spurlock）於2004年拍攝的紀錄片《不瘦降之謎》（Super Size Me）一炮而紅，當時更引起全球熱話。然而事隔多年後，本月24日卻傳出摩根史柏洛的死訊，他因癌症併發症在紐約去世，終年53歲。

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綜合外媒報道，摩根史柏洛的家人發表聲明，宣布其死訊，指出他是因癌病併發症、在親友陪伴下安詳離世，但就未有透露他的實際病情，以及罹患的是甚麼癌症。

拍攝紀錄片一炮而紅

摩根史柏洛因2004拍攝的紀錄片《不瘦降之謎》（Super Size Me）而成名。該紀錄片記錄了他在2003年2月，連續30天只吃麥當勞食物的身體和心理情況，探討美國速食文化對經濟和身心健康的影響。

當時，摩根史柏洛身高1米88，體重84公斤（約185磅），體脂肪含量為11%。結果30天後，他的體重增加到95公斤（約209磅），體脂肪含量達到18%。此後，摩根史柏洛花了14個月的時間，通過飲食控制和運動，才成功恢復到原來的體重。

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《不瘦降之謎》當時在全球獲得了2,223萬美元（約1億7300萬港元）的票房收入，這部紀錄片引起了全球關於快餐工業和公共健康的討論。雖然有關其準確性一直爭議不斷，但在一些美國學校中，它仍被作為教育健康的輔助教材。

2017年，摩根史柏洛推出了《不瘦降之謎》的續集《Super Size Me 2: Holy Chicken！》，但同年12月，他被爆出性騷擾事件，隨後該電影在電影節和其他平台上被撤下。

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