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柔道歡樂日｜奧運金牌得主瀧本誠師範現身活動　示範柔道技術分享體育精神

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 4 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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日本前柔道運動員兼奧運金牌得主瀧本誠師範現身分享體育精神。（王韻青攝）

港協暨奧委會主辦、康樂及文化事務署資助的第67屆體育節重點活動—「柔道歡樂日」在剛過去的周六及周日（25至26日）順利舉行，日本前柔道運動員兼奧運金牌得主瀧本誠師範更現身分享體育精神。

一衆中國香港柔道代表隊成員，包括王嘉莉、徐淑琪、楊諾琳、蔡學正、王嘉祺、楊永逸、麥康年和李玨穎圴有出席，更邀請到2位今屆體育節大使姚潔貞、鄧宇軒，以及日本前柔道運動員兼奧運金牌得主瀧本誠師範。

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除了即席向現場觀衆講解並示範柔道技術外，瀧本誠師範亦與體育節大使姚潔貞、鄧宇軒分享其運動生涯及成功秘訣。他表示，自己在贏得奧運冠軍前，曾經試過休息三個月，原因是當時他在全國資格賽落敗，認爲自己永遠都無法參加奧運而選擇放棄，但慶幸受到一位後輩隊友的鼓勵才重新振作，重投訓練及比賽，否則他便無法成為奧運金牌得主。他更指出改變心態的重要性﹕「即使到了現在，如果發生不如意的事，我也會嘗試以正面的心態去應對。」

港協暨奧委會義務副秘書長兼中國香港柔道總會主席黃寶基在開幕典禮上致辭時表示，很高興「柔道歡樂日」成為今屆體育節的重點活動，並增添歡樂的親子元素。他希望透過這次活動鼓勵市民體驗多種不同的體育項目，更積極地參與運動。

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