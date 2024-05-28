洗冷氣機︱專家分享洗冷氣機全攻略　2物DIY清洗慳電+提高製冷力

▲ 專家分享洗冷氣機全攻略，2物DIY清洗慳電+提高製冷力。

【洗冷氣機／冷氣清潔／DIY洗冷氣／清潔產品／冷氣清潔液／慳電／製冷】炎炎夏日少不免要開冷氣，清洗冷氣機是必須的任務，但需要哪些清洗工具？清洗步驟又是否正確？僅清洗隔塵網就足夠了嗎？「裝修佬」裝修學院校長Simon就清洗冷氣機的話題，在YouTube頻道進行全攻略教學，公開詳細步驟，讓大家輕鬆在家自行DIY清洗冷氣機，節省金錢！

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洗冷氣機迷思

Simon與專業洗冷氣機師傅Sam Sir，一同拆解坊間關於洗冷氣機的迷思。Sam Sir首先指出，其實冷氣機不一定要整個拆下才可以清洗。如果大家想自行DIY清洗，又擔心清潔產品選錯，可能洗不乾淨或洗壞冷氣機，Sam Sir便詳細解釋了在洗冷氣機時，有機會用到的4個方法：

1. 冷氣清潔液（coil水）

冷氣機專用清潔劑，作用是去除冷氣機濾網表面的氧化層，使用後再用清水冲洗；

留意在選購coil水時，要選擇產品標籤，注明不會腐蝕。

2. 藍威寶

專門對付冷氣機内的油煙漬；這些油漬可來自於煮食時產生的油煙。

3. 高溫噴槍

冷氣結構涉及或散熱，有塑膠喉管接駁，高溫可能會傷及塑膠喉管；

高溫噴向散熱網，部分會經散熱網散走，想利用蒸汽殺菌的作用變相減弱。

4. 外國進口消毒液

聲稱清潔效果超强，實際上沒有太大必要。因冷氣機普遍問題都是有油漬或氧化層，用一般的清潔劑已可以解決問題。

此外，Sam Sir又推薦大家可以在清洗冷氣機時做多一步「防霉」。而坊間有2個做法：

一是用隔塵網，或者噴塗層（防霉噴劑）。前者阻隔霉菌進入冷氣機裏面滋生細菌；後者其實不貴，坊間數百元就有交易，可以清洗20至30次，換算即幾十元洗一次。

而除了清洗冷氣機本體，清洗冷氣機膠喉亦不能忽視，經常用冷氣機有霉菌滋生，就會有啫喱狀髒污淤塞喉管。Sam Sir表示，一般會用清水或者高壓物理法疏通喉管，部分嚴重情況會加入藍威寶；很少情況會使用化潺粉，因擔心冲不乾淨，化學作用有機會侵蝕弄爛喉管。

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2物DIY清洗 慳電+提高製冷力

1. 分體式冷氣機

Sam Sir先示範專業清洗分體式冷氣機。他表示，首先要準備一支高壓噴槍和專用清潔劑，「高壓槍好處是高壓可滲透到隔塵網後面的污漬進行清洗」，並在冷氣機下罩一個漏斗，方便清洗時污水流出來引入桶内；或可用垃圾膠袋取替。在清洗前，要確保冷氣機已斷電。

開始清洗時，首先拆下隔塵網，然後平均地在鋁片上噴coil水。然後清洗另一個防霉塗層，噴灑鋁片散熱片位置，防止霉菌滋生。清洗過程盡量不要噴灑液體到電路板。另外需要疏通喉管時，則要拆下機殼進行處理。

若大家想自行在家DIY清洗分體式冷氣機，Sam Sir就直言清洗時可以不需要拆下冷氣機外殼，而簡單將冷氣機的2個扇葉拆下，用毛掃掃走塵埃即可。亦不建議使用清潔劑，避免液體流到電路板造成意外，提醒大家涉及冷氣機内部位置的清潔，應留給師傅進行專業操作。

而在清洗之前，大家還要評估一下冷氣機大概用了多久：

老化的冷氣機膠會特別脆。如果表面看冷氣機已經發黃、老化出現雜音，其實就不適合進行清洗。

2. 窗口式冷氣機

Sam Sir再示範清洗窗口式冷氣機，指出與分體式冷氣機不同的是這類型不需要罩上漏斗，直接拆下機殼清洗就可以。

一般窗口機問題是會結霜，因太多油漬，回風不足夠，結霜影響製冷，電費也會增加，所以清洗後會提高製冷效果。

同樣，在清洗之前，確保冷氣機已斷電；清洗過程注意電路板盡量不要接觸到清潔劑和清水。

開始清洗時，首先噴清潔劑在冷氣機内的鋁網上，主要目的是清洗氧化的表面。如果油漬嚴重，可改用藍威寶清洗表面油漬。

但若需要清洗膠喉，較麻煩的是窗口式冷氣機膠喉位置在冷氣機底部，冷氣機台遮擋看不到去水位置。師傅通常有2種做法，第一是拆除去水兜，用高壓槍洗一次喉管；另一種是清洗時用清潔劑，可能有疏通瘀塞喉管的效果，若不行就要拆機清洗。

清除出風口霉菌的部分，因電路板在下面，因此同樣不建議一般用家自行DIY清洗。Sam Sir建議，市民可以用毛掃掃走塵埃，或用毛掃沾濕清潔劑進行清潔。盡量避免用清水洗，因太接近電路板位置容易產生危險。

保養冷氣機貼士

Simon曾有建議，市民日常可以用最簡單方法保養冷氣機，例如關冷氣前，將製冷轉為送風模式，過15分鐘再關，能減低忽冷忽熱導致的溫差，令冷氣機凝水，從而減少霉菌滋生；關閉冷氣後也不要馬上開窗，避免溫差。最好每年做1次「大洗」、每個月洗1次隔塵網，並順便清潔出風口。

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