餐飲危機丨早餐食水煮蛋加無糖豆漿　55歲女子患「嚴重脂肪肝」原因曝光

【高血糖／脂肪肝／素食／營養師】素食一定代表清淡健康？台灣有一名55歲女子平日自以為食得清淡，身體卻一直有重度脂肪肝、腎結石、血糖與體脂偏高問題。營養師於是便向女子了解其餐單，才發現女病人自以為清淡健康的飲食，原來滿佈高糖及高脂危機。

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營養師夏子雯於Facebook分享個案，指一名55歲女子因血糖長期偏高，加上有重度脂肪肝與腎結石，於是找自己求助。她便向病患了解其平日飲食。

對方則回應指早餐通常會吃１顆水煮蛋，加１杯無糖豆漿，但間中亦會飲鹹豆漿配油條，或者食吃連鎖快餐店的素菜漢堡配炸薯餅及橙汁；午餐會吃魚加1碗飯，或是吃鐵板燒，飯後會吃水果，有時公司「萬歲」時，會點多份炸雞排；晚餐方面，飯約4分之1碗加蔬菜，加沒有蒜泥的白肉，另加筍片湯加水果，還會喝洛神花乾的茶飲。女子也向夏子雯指，因腳有骨折，會吃較多的雞皮雞爪豬皮、燉雞湯，或喝白木耳飲來補充膠原蛋白，希望快快修復骨頭。

夏子雯表示，在她看來，女子的餐單根本是「滿佈危機」，她建議女子若想改善血糖、重度脂肪肝、體脂過高的狀況，建議早上鹹豆漿配油條，改成煎荷包蛋比較好，以無糖茶飲或黑咖啡，取代橙汁，想吃薯餅建議在家中用氣炸鍋炸自煮。

夏子雯提醒，洛神花乾的茶飲甜甜的，糖分亦不容忽視，建議改飲白開水加純無糖的茶飲，午餐外食的纖維通常不夠，可買膳食纖維粉來補充，能穩定餐後血糖，另飯後也不要馬上吃水果；蒜泥白肉片即使沒有蒜泥，脂肪量仍然是非常高。至於女子的「以形補形」，夏子雯則警告:

一直吃雞皮、豬皮，膠原蛋白沒補到之餘，反而瘋狂吃到飽和脂肪和膽固醇，不利於脂肪肝，也會對飯後血糖有影響喔，而且白木耳沒有膠原蛋白喔！

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