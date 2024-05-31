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食用安全｜男子遊泰食醃生蝦染肝吸蟲求醫無門　醫生：寄生蟲恐走遍全身無藥可治

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【生醃／寄生蟲／肝吸蟲／泰國／旅遊】食用生醃食物易誘寄生蟲感染！內地一名男子泰國旅遊吃生醃食物後出現腹瀉，回國後又因肌肉痛楚及腸胃不適等原因求醫，最終發現感染肝吸蟲，惟院方表示需要等一至兩周才有床位提供。事主之後被多次轉介到其他醫院，自己亦四處奔走，盼可找到醫院及早進行治療，可惜至今仍有待醫院進一步通知。

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該名男子上周三（22日）於社交平台「小紅書」以「第一次去泰國吃生醃就肝吸蟲陽性！」發文，指自己2月20日在泰國曼谷旅遊時，進食了生醃螃蟹及蝦，當時菜單上更有生醃河蝦可供選擇，令他感到相當驚訝：

嚇到了，泰國怎麼河蝦都敢生醃。

回國後，他上網搜尋資料後，發現當日生醃所吃的蝦外形不似海蝦，因此感到擔心。惟吃生醃後，他未有任何發燒及不適，期間只出現過一次腹瀉情況，認為只是水土不服未有理會，但內心仍頗為懷疑。

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多次檢查未見有異

直到3月25日，他於上海華山醫院感染科檢查嗜酸，當時報告顯示一切正常，因此他更確定自己並非感染寄生蟲；4月14日他為了安心，再次服食驅蟲藥物作保險，以為一切無事。

惟5日後，事主喝咖啡後出現腹瀉，以為腸胃不適前往當地仁濟醫院處方益生菌調理腸胃，同期公司體檢報告亦顯示一切正常、腹部肝臟等亦無任何問題，但因為晚上睡眠不佳，令他仍然覺得情況有異，最終於5月22日決定自費檢查血清，並且正式確診患上肝吸蟲。

寄生蟲恐走遍全身且無藥可醫

事主透露，他於上周五（24日）到華山醫院感染科覆診，醫生表示寄生蟲會寄生至全身不同地方，而且無法以藥物治療，要先住院進行檢查，但目前住院床位要等待一兩周。醫生為他致電初診醫生，建議他到瑞金醫院就診，惟事主到瑞金醫院消化科求醫時，院內醫生聽聞他感染寄生蟲，態度亦變得極為不耐煩，建議他轉往感染科，但該科每周只有周三開放，只能再排籌等待下星期三（29日）問診。

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輾轉多間醫院仍無法順利住院

事主翌日早上再到中山醫院消化科求醫，對方表示住院需要排昂貴的「特需號」：「我說做個肝功能和大便查蟲，肝功能出來總膽紅素偏高，其他正常，大便檢驗單上都沒有查肝吸蟲，只有蛔蟲等。」；下午又再到中山醫院普外科試一試，醫方表示他的膽紅素「超了一點沒甚麼」，再安排周三（29日）進行超聲波檢查。

事主無奈之下，再前往復旦大學附設中山醫院消化科求醫，惟院方表示無藥可治之餘，想住院同樣需要排「特需號」，更反問他可否自行網上買藥處理：

問我網上買的到嗎？我說不敢吃。

截至昨日（26日），事主尚未能正式入院接受治療，不少網民提出不同建議，他則表示大部分醫院都已去過，目前只能等待星期三瑞金醫院求醫結果再作打算。

肝吸蟲可致癌

據本港食安中心指出，進食淡水魚生（中式魚生）會危害健康。生的淡水魚包括鯇魚、大頭魚和山斑魚，可能帶有寄生蟲，例如可令肝臟的膽管梗阻、發炎和出現癌症的中華肝吸蟲。本港的腸道寄生蟲感染個案，部分是由中華肝吸蟲所致。 除了寄生蟲，進食生或未經煮熟的淡水魚也有機會感染食源性病菌，包括乙型鏈球菌。

3招預防肝吸蟲

  • 1. 切勿吃生或未經徹底煮熟的淡水魚。在本港傳統中式魚生（即供生吃的淡水魚）已被禁售超過30年，但是大家緊記在外遊時亦不應進食生的淡水魚。
  • 2. 日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。
  • 3. 如作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，需特別注意淡水魚會否煮不熟。

另外，預防食源性疾病，市民亦應注意個人、食物與環境衞生：

  • 經常保持雙手清潔
  • 處理生的海產時先蓋好傷口，並盡量使用保護手套
  • 生熟食物要分開擺放，並且用不同的刀具及砧板分開處理，避免交叉污染
  • 徹底煮熟食物才進食

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