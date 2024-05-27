香港電台｜港台與廣東台簽合作備忘錄　將製省港盃紀錄片訪傳奇球員

▲ 港台副廣播處長衛懿欣（右一）及廣東台副台長鍾世勛（左一）見證下，港台助理廣播處長（電視及機構業務） 陳俊樂（右二）與廣東台體育頻道總監黃宏（左二）簽訂合作備忘錄。(港台供圖)

香港電台副廣播處長衛懿欣今日（27日）到深圳出席港台與廣東廣播電視台合作備忘錄簽署儀式。港台指，適值粵港澳地區即將舉辦十五屆全國運動會，港台與廣東台將開展多項體育合作項目，包括聯合製作體育紀錄片《我們的省港盃》，訪問粵港兩地傳奇球員，分享兩地觀眾對省港盃的回憶。

簽署儀式在深圳國際會展中心舉行，助理廣播處長（電視及機構業務） 陳俊樂在衛懿欣及廣東台副台長鍾世勛見證下，與廣東台廣播電視台體育頻道總監黄宏簽訂合作備忘錄。

巴黎奧運舉行在即，港台指，將與廣東台互換各自製作的奧運影視素材，以製作出更優質的節目，擴闊觀眾視野，促進灣區互動交流。鍾世勛稱，廣東體育頻道是國內最早製作體育節目的電視媒體，並期待奥運期間為全世界提供優質賽事盛況。

此外，廣東台、港台及澳廣視亦公佈合作舉辦《2024 粵港澳大灣區 3X3 籃球邀請賽》。港台指，賽事在粵港澳三地舉行，將發展為灣區的體育盛事，透過組織讓各地青少年運動員參與的體育活動，將能加強灣區交流，讓青少年融入灣區。

衛懿欣表示︰

「港台一直積極推展與內地不同媒體合作和交流，除了體育外，亦合拍不同推廣中華歷史文化及培養家國情懷的電視節目，以助香港市民融入國家發展大局，培養巿民國民身分的認同感。」

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