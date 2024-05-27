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ViuTV年中無休丨預告推出三大重頭真人騷　「大表姜」姜濤邱士縉合體演港版《無用的謊言》

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

姜濤﹅葛綽瑤及邱士縉合作演港版《無用的謊言》。

ViuTV在今日 (5月27日) 於奧海城舉行《ViuTV年中無休 2024節目發布》預告下半年的節目。強尼及陳安立任大會司儀由，並由ViuTV吉祥物生Bear、生菜及生氣同率先出場為發布會揭序幕。

2024年巴黎奧運將會於7月26日晚揭幕，ViuTV宣布96台及99台會分別全天侯直播逾300小時的奧運精彩賽事，並會將超過2000小時賽事放於viu.tv，讓觀眾可隨時重溫。

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馬啓仁﹅施嘉鑫﹅蔡俊彥及楊文蔚。

星級運動員助陣

ViuTV奧運主持團馬啓仁（Keyman）﹅梁穎瑜﹅邢安邦﹅丘雨勤﹅方栢翹﹅強尼﹅陳安立﹅星級運動員霹靂舞香港代表隊B-BOY C PLUS 施嘉鑫﹅香港劍擊運動員蔡俊彥﹅香港女子跳高記錄保持者楊文蔚齊現身支持，屆時將每晚有不同的評述員、運動員進行專業評述及討論，令觀眾更加投入賽事。

另外，星級運動員劉慕裳亦有拍短片表示支持。節目《噢！運動主持都要選》及《我們與金牌的距離》亦即將配合奧運播放，沉醉式投入奧運。

ViuTV奧運主持團馬啓仁﹅梁穎瑜﹅邢安邦﹅丘雨勤﹅方栢翹和眾星級運動員施嘉鑫﹅蔡俊彥以及楊文蔚現身支持

推出親子及健康節目

至於健康關注節目《今天只做一健事》繼續為大家解答一切與健康相關和「身、心、靈」問題，主持阮子健﹅泰山﹅楊詩敏﹅李昭南及羅允芝現身宣傳節目。

另外，少爺占﹅李敏主持全新節目《不一樣的爸媽》即將於今晚隆重首播，每集探訪一個｢不一樣｣的家庭，了解每個為人父母的難處和挑戰，探索香港不同家庭的相處模式。

阮子健﹅羅允芝﹅楊詩敏﹅李昭南及泰山合照。

鄧麗欣任《GOT TALENT》評判

風靡全球的才藝表演綜藝節目《GOT TALENT》在過去的18年，實現來自世界各地擁有各種才華的表演者夢想。

ViuTV很宣布《HONG KONG'S GOT TALENT》將登陸香港， 大會邀評判之一鄧麗欣及主持陳嘉寶到場支持。大會更首度公開部份參賽者的精彩比賽內容，讓觀眾先睹為快。

《HONG KONG'S GOT TALENT》主持陳嘉寶及評判鄧麗欣。

「大表姜」合作拍劇

ViuTV一向最煞食是真人騷，下半年一連串推出3個重頭真人騷，包括戀愛配對節目《Boyscation Too》﹅演員選拔實況節目《選角》及熟女選美節目《美麗四十路》，一眾主持王賢誌﹅陳俞希﹅黃心美﹅劉明軒﹅孫慧雪紛紛現身為自己的節目打響聲勢。

而大會最後壓軸宣佈，姜濤﹅邱士縉及葛綽瑤即將領銜主演港版《無用的謊言》，劇情講述因擁有識破謊言的能力而無法信任他人的女子，和沒有任何人相信他清白的殺人嫌疑人糾纏在一起共同揭開真相。

「大表姜」的配搭一直深受fans歡迎，消息令現場fans熱血沸騰，尖叫聲不斷，令現場氣氛熱鬧高漲。

《美麗四十路》主持陳俞希﹅劉明軒﹅孫慧雪及黃心美。

最新影片推介：陳浩民專訪

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