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職專教育｜工料測量女學徒「白紙」起學電腦繪圖、審計　盼再進修成專業測量師　

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

今屆傑出學徒（右）吳澤琳及（左）曾希然，均透過學徒訓練計劃立定志向。（VTC圖片）

職業訓練局（VTC）上周五（24日）舉行「職學專才日暨傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，表揚得獎學徒，其中工料測量技術員學徒吳澤琳考畢文憑試（DSE）後一度迷失、未能確定發展方向，輾轉修讀幼兒教育課程、從事飲食及美容工作後，毅然「轉跑道」加入工程業。她在入行初時，對工料測量、建築圖則等一竅不通，如同「白紙」，但從基本功學起，繼而獲機會參與社區重要工程項目；她冀日後再進修、成為專業測量師。

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傑出學徒得獎者吳澤琳現於利基建築任職工料測量技術員學徒，並兼讀香港專業教育學院（IVE）建造管理學高級文憑。她考畢DSE後，一度未能確定發展方向，輾轉修讀幼兒教育課程，又曾從事飲食及美容工作，惟遇上新冠疫情、經濟壓力令她重新思考生涯規劃。而親友介紹下，令她了解到工程業充滿機遇、具專業認可，故毅然「轉跑道」透過學徒計劃入行。

傑出學徒得獎者吳澤琳現於利基建築任職工料測量技術員學徒。（VTC圖片）

吳澤琳曾參與啟德發展區的「漁農自然護理署動物管理及動物福利綜合大樓」項目，除管理項目成本及審計、結算建築工料、制定合約外，更須親自到地盤巡查，評估工程實際開支。吳笑言，初入行時是如同「白紙一張」，對工料測量、建築圖則等一竅不通，幸獲公司師傅及老師耐心教導及鼓勵，學習工程電腦繪圖、理解施工圖則及審計工程成本等專業知識，繼而獲機會參與社區重要工程項目。

吳亦稱，近年工程界，如工料測量專業越來越多女性入行，配合現時業界應用創新科技，如電子合約、電腦輔助設計（Computer Aided Design）等，過程講求細心及觀察力強；加上，工程項目需要不同團隊無縫合作，圓滑的溝通技巧有助項目推展，讓女生在工程界獨當一面。她計劃，畢業後再升讀香港高等教育科技學院的測量學課程，成為專業測量師。

另一位得獎者曾希然現為香港空運貨站（Hactl）的貨物及物流主任學徒，其兄長曾在Hactl工作，令他憧憬航空貨運業，而在DSE後選修IVE航空及物流高級文憑，並參與VTC Earn & Learn職學計劃入行。 他表示，學徒培訓全面，涉獵貨物處理、空運法規及安全操作等，並分享一次參與處理外國進口化學物品的貨物清關工作時，他在上司指導下，首次學習檢視危險品包裝、分類及標示等工序，以及安排危險品處理流程以避免發生貨物損壞或洩漏事故，最後成功妥善運送貨物，而獲大量滿足感。

得獎者曾希然現為香港空運貨站（Hactl）的貨物及物流主任學徒。（VTC圖片）

曾希然亦稱，坊間對學徒的刻板印象已不合時宜，以航空物流為例，現時已應用智能貨物追蹤技術等創新科技，實時向客戶提供貨物的運送資訊和報告異常情況，提升工作效率及確保航空安全。

本年有超過230名註冊學徒獲僱主提名參加「傑出學徒奬勵計劃」，評審委員最終選出10名傑出學徒，他們已於3月初到上海考察，與當地大學師生交流，又有機會到世界技能博物館參觀，以認識中國科創發展及成就；另有3名學徒獲「尤德爵士紀念基金優秀學徒奬」。

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