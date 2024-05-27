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盛事經濟｜港鐵兆康站設首個多啦A夢主題月台　主題列車遊走三綫預計展出至8月中

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發布時間： 3 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

港鐵兆康站設首個多啦A夢主題月台，主題列車遊走三綫預計展出至8月中。

闊別12年「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展7月13日揭幕，港鐵與主辦單位AllRightsReserved 合作，今日（27日）起於輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」，並分別於輕鐵、東鐵綫及機場快綫推出3架主提列車，供市民打卡，預計展出至8月中。

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港鐵表示，粵語版《多啦A夢》自80年代播放至今，與香港人一同成長，正如港鐵服務45載。多啦A夢輕鐵列車會率先於輕鐵610線行駛，列車以深藍色作主調，車門則塗染上隨意門的粉紅色。車頭和車尾位置分別加上模擬多啦A夢的招牌叮噹與紅色尾巴，車身亦配上今次推出的新法寶「100%朋友召喚鈴」，及不同造型的多啦A夢，車廂內亦見其身影。

港鐵公司常務總監（香港客運服務）楊美珍表示，「多啦A夢」是本地最長壽及最受歡迎的動畫之一，是港人的共同回憶，10分高興能參與是次巡迴展覽。她透露，未來將推出不同活動，詳情則「賣個關子」，但指市民將可在不同車站看到各款造型的多啦A夢，稍後將公佈活動紀念票的發售安排。

主辦單位AllRightsReserved創辦人、策展人林樹鑫表示，車廂以多啦A夢的藍色為主題，加上粉紅色隨意門，希望市民有種「用隨意門乘搭個列車，去到自己想去嘅地方」的感覺，希望能帶快樂和驚喜予香港人。他指，活動兩年多前開始籌備，當中獲文體旅局及旅發局支持，期望未來能為香港帶來「好嘅展覽、有創意嘅活動」，稱去年「黃鴨」活動時與港鐵的合作反應熱烈，今次希望再次將展覽帶到市民的生活中，又透露本周會公布更多與其他品牌合作的計劃。

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