  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 22:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰︱42歲女醫生用盡半生減肥終尋得1飲食法　1年成功減重33磅不復胖

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

42歲女醫生用盡半生減肥終尋得1飲食法，1年成功減重33磅不復胖。

【減肥/瘦身/乳酪/益生菌/腸道菌/瘦菌】減肥其實很輕鬆？一名日本女醫生自初中起就不斷尋找減肥方法，直至她42歲時終於找到一個輕鬆的飲食法，讓她成功在1年内減重33磅，且時隔4年都無復胖。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

曾提倡「一日五餐」而引起討論的日本女醫生日比野佐和子，從小就是肥胖體質，因身形陷入苦惱的她，自中三開始多次嘗試透過節食等極端方法減肥，可惜都不成功且體重反彈。日比野醫生就這樣堅持了數十年、嘗試過許多減肥偏方均失敗後，她突然領悟到，除了要透過飲食及運動減肥外，腸道菌也要養好，才能令減肥效果事半功倍。

於是，日比野醫生透過調整腸道菌的飲食方法，成功在42歲這一年中減重33磅，且隔了4年都未復胖，效果驚人。

點擊圖片放大
+4
+3

睡前享用「熱乳酪」減肥法

日比野醫生研究出的方法可謂懶人及為食者恩物，因這是一個無罪惡感的宵夜時段飲食法，被稱為「熱乳酪」減肥法。日比野醫生指出，養好腸道菌對於促進瘦身有很大幫助。因腸道内除了益生菌及壞菌外，還有一種「伺機菌」，厚壁菌門（胖菌）及擬桿菌門（瘦菌）就是最主要的伺機菌。這種菌的特性是會「趨炎附勢」，當好菌多時，就會傾向好的一邊；反之亦然。

因此，乳酪是其中之一能夠提升伺機菌所需養分的食物，有必要多多攝取。而乳酪通常是凍食，但日比野醫生發現，瘦菌的活性在冷凍狀態下較低，必須加熱至與腸道溫度相近的攝氏38度，瘦菌的活性才達至最高點，同時也會令吸收率提升。因此她將乳酪改為熱食，並發現在宵夜時段進食「熱乳酪」，減肥效果最為顯著。

點擊圖片放大
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

脂肪肝｜男大生戒1飲食習慣　不到1年激減44磅連脂肪肝都消失【附6大高危人士】
12:44 2024/05/23
脂肪肝｜男大生戒1飲食習慣　不到1年激減44磅連脂肪肝都消失【附6大高危人士】
生酮減肥｜美國大學研究長期生酮飲食恐致細胞受損　加速衰老增患癌風險
11:54 2024/05/23
生酮減肥｜美國大學研究長期生酮飲食恐致細胞受損　加速衰老增患癌風險
保養心得｜76歲澳洲美魔女戒糖34年　晒年輕水著照證身材50年不變
14:11 2024/05/22
保養心得｜76歲澳洲美魔女戒糖34年　晒年輕水著照證身材50年不變

你可能感興趣

脂肪肝｜男大生戒1飲食習慣　不到1年激減44磅連脂肪肝都消失【附6大高危人士】
12:44 2024/05/23
脂肪肝｜男大生戒1飲食習慣　不到1年激減44磅連脂肪肝都消失【附6大高危人士】
生酮減肥｜美國大學研究長期生酮飲食恐致細胞受損　加速衰老增患癌風險
11:54 2024/05/23
生酮減肥｜美國大學研究長期生酮飲食恐致細胞受損　加速衰老增患癌風險
保養心得｜76歲澳洲美魔女戒糖34年　晒年輕水著照證身材50年不變
14:11 2024/05/22
保養心得｜76歲澳洲美魔女戒糖34年　晒年輕水著照證身材50年不變
健康問題 減肥 養生 肥胖 乳酪 益生菌

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉