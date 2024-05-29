減肥大作戰︱42歲女醫生用盡半生減肥終尋得1飲食法　1年成功減重33磅不復胖

▲ 42歲女醫生用盡半生減肥終尋得1飲食法，1年成功減重33磅不復胖。

【減肥/瘦身/乳酪/益生菌/腸道菌/瘦菌】減肥其實很輕鬆？一名日本女醫生自初中起就不斷尋找減肥方法，直至她42歲時終於找到一個輕鬆的飲食法，讓她成功在1年内減重33磅，且時隔4年都無復胖。

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曾提倡「一日五餐」而引起討論的日本女醫生日比野佐和子，從小就是肥胖體質，因身形陷入苦惱的她，自中三開始多次嘗試透過節食等極端方法減肥，可惜都不成功且體重反彈。日比野醫生就這樣堅持了數十年、嘗試過許多減肥偏方均失敗後，她突然領悟到，除了要透過飲食及運動減肥外，腸道菌也要養好，才能令減肥效果事半功倍。

於是，日比野醫生透過調整腸道菌的飲食方法，成功在42歲這一年中減重33磅，且隔了4年都未復胖，效果驚人。

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睡前享用「熱乳酪」減肥法

日比野醫生研究出的方法可謂懶人及為食者恩物，因這是一個無罪惡感的宵夜時段飲食法，被稱為「熱乳酪」減肥法。日比野醫生指出，養好腸道菌對於促進瘦身有很大幫助。因腸道内除了益生菌及壞菌外，還有一種「伺機菌」，厚壁菌門（胖菌）及擬桿菌門（瘦菌）就是最主要的伺機菌。這種菌的特性是會「趨炎附勢」，當好菌多時，就會傾向好的一邊；反之亦然。

因此，乳酪是其中之一能夠提升伺機菌所需養分的食物，有必要多多攝取。而乳酪通常是凍食，但日比野醫生發現，瘦菌的活性在冷凍狀態下較低，必須加熱至與腸道溫度相近的攝氏38度，瘦菌的活性才達至最高點，同時也會令吸收率提升。因此她將乳酪改為熱食，並發現在宵夜時段進食「熱乳酪」，減肥效果最為顯著。

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