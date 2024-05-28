絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了

▲ 有甜品店在找續過程中，誤收到一張早已絕版停用的10元鈔票。

不少人有儲絕版鈔票或舊車票的習慣，亦有人會等它們升值再放售，市場上偶爾會流傳一些早已絕版的鈔票。近期有一間糖水舖分享，在找續過程中，誤收到一張48年前，早已絕版的10元鈔票。不少網民紛紛分享自己的收藏，有內行人直言老闆根本就是撿到寶了。

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糖水甜品店「糖水雄」早前在其Facebook專頁發文，表示在收錢找續時，發現誤收到一張早已絕版停用的，俗稱「中張」的綠色10元紙鈔。相信與港幣50元的鈔票顏色相似，甜品店老闆對著特殊的紙鈔，直呼「幾耐世紀之前？」。

▲ 老闆上傳的照片中可見，絕版$10紙幣保存完好。（相片來源：Facebook「糖水雄」）

從老闆上傳的照片中可見，該紙鈔為「香港上海匯豐銀行」於1976年3月31日發行，主要色系為綠色。雖然紙幣上白色部分有發黃的跡象，不過沒有太多明顯的皺褶、破損，可說是保存完好。

絕版鈔票｜網民：好珍貴呀

不少網民紛紛留言表示「第一次見」、「留起佢吖！古錢無㗎啦，好珍貴呀！」、「個客係咪穿越過嚟買糖水 」、「呢張嘢應該高過票面值」、「撿到寶了」、「正嘢呀……收藏紀念喇！」、「佢係咪著住旗袍、攞住個保溫壼嚟買？」，甚至有網友直言「古董，想要，這是我出生的年月」。

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