靚太安樂窩｜Hermès手袋搭配公主造型　美女醫生夢幻與高貴集於一身

▲ Angela醫生充滿少女心，最喜歡公主風穿搭！

相信很多女生都有一個「公主夢」，不但喜歡粉色系穿搭，而且妝容也精緻得像一位小公主，美女醫生Angela就是這一位小公主，她工作時穿起醫生袍十分專業，但私下的她其實最愛公主風穿搭，所以大部份服飾都是粉紅色的。

她在最新一集《靚太安樂窩》，就會示範三個公主風造型，還會用她珍藏的Hermès手袋作配搭，將夢幻與高貴集於一身！

Christian Dior公主裙配搭Hermès mini kelly 2

首先第一個造型，Angela穿上粉紅色輕紗連身公主裙，上身帶點透視效果，裙擺是可愛的傘裙設計，甜美而不失優雅，Angela形容它為御用的生日派對裙子：「這一身是Christian Dior的造型，這套裙是數年前買的，Christian Dior通常都比較優雅和經典少少，我很喜歡它這個很漂亮的質料，它亦有很多手工，很飄逸。」

她指這條裙子主要穿來出席生日派對，最大賣點是顯瘦：「在你胖了少少的時候，不是很覺眼，因為它比較鬆身少少，你不該胖的位置，讓你不會這麼容易被見到這樣，你見到手臂都不會顯得很粗，就是這個荷葉邊的效果。」

Angela還拿了一個mini kelly 2的鱷魚皮Hermès手袋作配搭，她指這個rose extreme color的手袋很適合一身造型：「因為我覺得已穿得這麼正式，一定不能拿太隨意的手袋，所以配搭鱷魚皮，造型會完整少少。」

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Fendi刺繡連身裙配搭可愛Kelly Doll

Angela換上第二個造型，是一條修腰的連身長裙，她指裙子是出自意大利品牌Fendi：「我很喜歡這件衣服，它有很多細節位，例如它腰部的刺繡，還有裙擺都有很多刺繡，是我很喜歡的顏色，是粉紅色，我覺得它的刺繡都比較浪漫少少。」裙子膊頭位置也充滿心思，是披肩設計，Angela謂：「膊頭位置顯得我比較橫少少，因為我的膊頭比較窄少少，披肩亦可以遮掩粗手臂，遮一遮，亦比較容易駕馭。」

她又透露這條裙子主要穿去婚禮：「我知道要走來走去，鞋子不想穿太高，這條裙看起來都會比較顯高少少，個人拔挺少少，還有吃完飯後，它比較高腰，修身的位置，你永遠吃到多飽都好，都會令到你很修腰這樣。」

至於手袋方面，Angela指裙子是粉紅色，所以會選擇一個可愛的Kelly Doll手袋配襯，令到整件事不會過於老氣，她解釋：「因為衣服有時老氣一點的話，配搭卡通點的手袋，令到整件事年輕一點。」

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Christian Dior粉紅長裙配搭同色系Birkin

第三個造型是Angela最常穿的服飾，粉紅色西裝外套內搭白色背心，下身是一條長長的粉紅色蛋糕裙，感覺夢幻，不過Angela就覺得一身打扮是比較行政的感覺：「裙子比較斯文少少，這條裙出自Christian Dior，外套也是，這條裙我配搭的鞋子，反而不是高跟鞋，因為這條裙差不多到地下，有很遠的地方要走路的時候，我就會穿平底鞋，但別人也不會覺得我太休閒。」Angela指數年前有很多人喜歡穿超長裙襯球鞋，她覺得這樣穿可以減齡。

Angela更用心地搭配了一個跟服裝配色一樣的Birkin，令整體感覺更一致，她笑說：「因為裙是粉紅色，上衣是白色，所以我會拿一個粉紅色白色的手袋去搭配，整個造型會比較年輕少少，但也可以穿去開會。」

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