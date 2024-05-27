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葉麗儀開演唱會紀念入行55周年　76歲Frances永不言休推出新歌《感恩》

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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葉麗儀與演唱會音樂總監倫永亮合照。

「葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024」將於8月3、4日一連兩晚於香港伊利沙伯體育館舉行，今年為葉麗儀（Frances）加入樂壇55周年，令今次的演唱會別具意義。

Frances是香港第一代以素人姿態，參加歌唱比賽晉身樂壇，其中主唱電視劇主題曲《上海灘》更是紅遍全球，不止有華人的地方便有人識得唱，不少外國人亦對這首歌耳熟能詳。

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「葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024」記者會。

葉麗儀永不言休

葉麗儀及主辦單位各位代表今天齊出席「葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024」發布會，Frances透露今次演唱會主題為「感恩」，將會由出道至今的不同歷程，透過歌曲演繹出來。

現年76歲的Frances亦表示永不言休，會一直分享自己的歌聲。為證明她不會退休，最近更錄新歌《感恩》，並於會上首播新歌的MV。

大會指定優先訂票贊助商的代表，在會上向Frances送上粉紅色的bing bing咪套，寓意Frances永不言退，會一直在舞台閃閃發光，同時籍着她的歌聲，分享正能量，亦祝願每一位永遠擁有一顆感恩的心。

粉紅色bing bing咪套寓意Frances永不言退。

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