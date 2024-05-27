極端天氣｜7項雨水排放系統改善工程申逾95億元撥款　涉於黃大仙增建蓄洪池

▲ 政府計劃重置及優化部分摩士公園。（發展局呈交構想圖）

政府就7項雨水排放系統改善工程，向立法會申請超過95億元撥款，涉及曾發生較嚴重水浸事故的地區，例如擬於黃大仙區增建地下雨水蓄洪池，以及在港島東區增建雨水渠等。當局預計今年第三季起展開工程，2028年首季至2030年第三季陸續竣工。

根據發展局今日（27日）向立法會呈交文件，提到本港去年9月接連經歷兩個極端天氣事件挑戰，包括超強颱風蘇拉和一場特大暴雨，導致多區出現嚴重水浸，渠務署申請撥款推展7項雨水排放系統改善工程，以持續提升地區防洪能力，涉及地區包括旺角、黃大仙、觀塘、九龍城、港島東區、沙田及西貢，以及大埔。

其中黃大仙區雨水排放系統改善工程費用估計涉及約19.626億元，包括在黃大仙摩士公園建造1所容量約4.7萬立方米的地下雨水蓄洪池及相關地面建築物；重置及優化部分摩士公園；在穎竹街、竹園道、馬仔坑道、鳳舞街、黃大仙道及蒲崗村道建造長約1.4公里、直徑介乎1.2米至2.5米的雨水渠；以及在蒲崗村道修復長約560米的現有雨水渠等。當局預計上述工程約在5年內分階段完成，其中新建造的地下雨水蓄洪池預計約在4年半完成。

港島東區改善工程費用則料涉2.683億元，包括在北角琴行街及渣華道、柴灣怡順街及金源里、鰂魚涌柏架山道、筲箕灣宏華街、筲箕灣東大街及阿公岩道，建造長約1.8公里、直徑介乎300毫米至1.6米的雨水渠等，預計工程約在2至3年半內分階段完成。

至於估價最高的九龍城改善工程，預計需動用24.5億元工程費用，包括在九龍城亞皆老街遊樂場建造1所容量約7.5萬立方米的地下雨水蓄洪池 、雨水泵房及相關地面建築物；重置及優化亞皆老街遊樂場；以及在土瓜灣世運道、九龍城道、馬頭角道、紅磡的必嘉街、老龍坑街、寶其利街及船塢街進行雨水排放系統改善工程。

立法會發展事務委員會會議將於明日（28日）審議上述計劃，當局擬在諮詢工務小組委員會後，於今個財政年度向財委會申請撥款。局方稱已進行同步招標，待財委會批准撥款後才批出合約，以便工程能盡早展開。

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責任編輯：馮琪雅