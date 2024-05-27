極端天氣｜去年601宗山泥傾瀉報告按年增7倍　單計去年9月錄181宗

▲ 去年9月初本港經歷嚴重暴雨，筲箕灣耀東邨有山泥傾瀉。

土力工程處今日（27日）公布，去年全港有601宗山泥傾瀉事故，較2022年的76宗，多出近7倍，亦大幅高於較過去35年平均每年約300宗，但相比過往雨量較多的年份，例如2008年的863宗為低，並且沒有造成人命傷亡。

去年9月發生嚴重暴雨，土力工程處副處長（港島）岑家華今表示，單計該月份已有181宗山泥傾瀉事故，初步調查顯示，主因來自溪澗、引水道或排水渠的溢流。處方已因應天文台及國際氣象組織最新估算，提升雨水渠排水設計，希望可以應對未來的極端暴雨。

岑亦提及，為應對即將來臨的雨季，處方已於本月中起聯同天文台推出「山泥傾瀉特別提示」，於有需要情況下發出，提醒公眾局部地區山泥傾瀉風險。

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責任編輯：馮琪雅