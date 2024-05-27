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盛事經濟｜港鐵多啦A夢主題列車遊走三綫　市民稱設計新鮮勾童年回憶

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（曾耀輝攝）

闊別12年「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展7月13日揭幕，港鐵於輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」，並分別於輕鐵、東鐵綫及機場快綫推出3架主提列車。有市民表示，主題列車設計新鮮，是不少市民的童年回憶，吸引市民及遊客之餘亦刺激經濟，支持主辦單位再舉辦相關活動。

市民謝小姐形容，自小已經是多啦A夢的「忠實粉絲」，小學至今已三十多年，今日特意帶上多啦A夢公仔及氣球在現場打卡。她表示，上周六（25日）有到埸欣賞無人機表演，又指展覽門票開售當日「一早較咗鬧鐘搶」，十分期待接下來的活動，未來亦會到其他列車打卡。謝小姐又表示，支持主辦單位舉辦相關活動，認為氣氛很好，亦可刺激經濟。

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同樣是多啦A夢愛好者，林先生身穿多多啦A夢上衣，及帶同專業相機到埸打卡。他認為車箱的設計很漂亮，亦很新鮮，最喜歡車身及扶手的設計，又指香港很少有此類主題列車，加上自己喜歡日本文化，「覺得好正」。林先生又指，市民可觀賞展覽外，亦可吸引遊客，支持主辦單位或政府再舉辦類似活動。

市民林小姐居住兆康站附近，剛好經過主題列車。林小姐認為，車箱設計「有啲簡單，都係痴下貼紙，同車箱冇乜互動」。雖然她不是多啦A夢的愛好者，但指多啦A夢是不少市民的童年回憶，「大人細路都識」，活動可為市區增添新意。

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