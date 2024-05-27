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垃圾徵費︱環保署：指定袋庫存約有1.7億個　將安排零售商退回未出售指定袋

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 15 小時前

最後更新： 4 小時前

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環境及生態局局長謝展寰。（朱永倫攝）

政府今日宣布將暫緩垃圾徵費計劃，政府與指定袋生產商，簽署逾11億元合約。環保署回覆Topick查詢時稱，現時倉存約有共1.7億個不同大小的指定袋，生產成本約為7千4百萬元。署方又表示，由於暫緩實施垃圾徵費，各零售商將停止售賣指定袋。環保署將安排零售商退回所有未出售的指定袋。

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政府推動垃圾徵費過程中，9份生產指定垃圾袋的合約由4間公司投得，當中8份均價值過億元，全部共涉及11.4億元。對於社會關注政府是否需向生產商作出賠償時，環境及生態局局長謝展寰指，合約並沒規定要生產指定袋的數量，會按合約條款，與製造商傾談。

有生產商相信，指定袋在短時間內都不會復產，政府只會透過免費派指定袋，用完目前庫存，表明會就合約善後問題，徵詢法律意見。

選委界立法會議員江玉歡強調，政府要交代清楚指定袋停產會否牽涉違約，並做好善後工作。

謝展寰：花費的金錢不會浪費

回顧法例通過3年，政府花費超過1.7億推行計劃，包括3000萬元用作宣傳。謝展寰表示，政府花費的部分金錢，用來興建回收設施，日後會繼續使用，不會構成浪費。

民建聯立法會議員葛佩㺬亦不認同構成浪費公帑的問題，因市民的減廢及回收的意識，在這幾年大大提升。她相信政府已汲取教訓，未來會做得更及時和全面。

民主黨：相關負責官員應問責

民主黨指，政府沒有深入研究徵費具體運作，宣傳解說亦模糊不清，令市民無所適從，成為被指擾民的政策，導致浪費近1.7億元公帑，認為相關負責官員應該問責。

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責任編輯：戴朗希

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