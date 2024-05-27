國民教育｜教育局將舉辦「千人揮毫賀國慶」活動　邀中小學提名學生參加

▲ 教育局將於國慶75周年舉辦「千人揮毫賀國慶——香港中小學書法活動」。（資料圖片）

教育局將於國慶75周年舉辦「千人揮毫賀國慶——香港中小學書法活動」，將安排全港約1,000名中小學生一同以「共賀國慶」為主題即席揮毫，現邀請全港中小學提名學生參加。

教育局今日（27日）向全港中小學校長發通函，指活動目的鼓勵中小學生多練習書法，沉澱心靈，怡情養性，建立健康的生活方式，培養對中華文化、藝術的興趣，「並在中華人民共和國成立75周年，舉國歡慶之際，一起即席揮毫，同賀國家昌盛繁榮。」香港島校長聯會、九龍地域校長聯會及新界校長會已應邀成為活動支持機構。

局方指，是次活動將邀請約1,000名不同年級的中小學生，以「共賀國慶」為主題即席揮毫，每間學校可提名10或20名學生參加。

參與學生將於活動當日書寫祝頌語句，以及選自中國語文課程建議篇章的詩句，並會獲得紀念品及參與證書。

有興趣參與活動的學校可於明日（28日）起至6月11日期間經網上報名，名額有限，先到先得。教育局課程發展處將於6月4日舉辦活動網上簡介會。

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責任編輯：馮琪雅