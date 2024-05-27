電子遊戲︱黃錦輝倡將電子競技納入體育活動 　促進產業健康發展

▲ 選委界立法會議員黃錦輝今日舉行「推動電子遊戲產業發展」研討會。（黃錦輝fb圖片）

選委界立法會議員黃錦輝今日舉行「推動電子遊戲產業發展」研討會，並發布《推動電子遊戲產業發展建議書》，包括提議政府設立電子遊戲產業事務署，以拓展遊戲對社會的積極貢獻。

研討會目的旨在集結業界力量，共同探索香港電子遊戲產業的未來發展方向，同時亦邀請到亞運電競銀牌隊伍代表羅慶隆，為與會者帶來電競領域的最新動態和前沿思考。

《建議書》提出數個多點提議，包括政府應考慮將電子競技正式納入體育活動，享受和傳統體育運動同等的待遇和政策支持，更新社會對電子遊戲的認知，促進產業健康發展。

另外，《建議書》亦認為應為電子遊戲產業制定《遊戲產業五年規劃》，確立發展方向和關鍵績效指標，將電子遊戲和電競作為創新平台，推動數據驅動創新。

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責任編輯：戴朗希