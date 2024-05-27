調解之都｜律政司正研設體育爭議解決機制　周浩鼎倡體育協會章程加仲裁條款

▲ 律政司正研設體育爭議解決機制。（資料圖片）

律政司在提交立法會司法事務委員會的文件指，本港現時擁有99名具體育專業知識的仲裁員、144名具體育專業知識的調解員，將繼續討論和探討在香港設立體育爭議解決機制的可行方案。民建聯立法會議員、司法及法律事務發言人周浩鼎今日（27日）表示，歡迎政府當局探討設立體育爭議解決機制，包括體育仲裁或調解服務平台，他相信設置體育仲裁或體育調解服務機構，有助強化香港在國際間的爭議解決中心地位。

周浩鼎建議當局和業界，探討在現時的各體育協會章程上，如何讓他們配合，及早加入爭議解決或仲裁條款，令未來的仲裁或調解能得以應用。他亦建議司法機構，及早向本地體育界就仲裁及調解的功能及效益，作更多的宣傳教育。

▲ 民建聯立法會議員鄭泳舜(左)和民建聯立法會議員周浩鼎(右)。(周浩鼎fb圖片/資料圖片)

周浩鼎指，既然香港已有不少具體育專業知識的仲裁及調解人員，就運動員的合約，贊助，報酬等相關金錢商業糾紛，一般民商事仲裁亦能處理，當局應率先向境外多作宣傳，爭取上述糾紛在香港現有民商事仲裁或調解平台處理，從而及早建立及累積我們日後成立專門體育仲裁及調解平台在國際間聲譽。同時，亦能參考國際間的體育仲裁機構，例如位於瑞士的國際體育仲裁院的運作。

鄭泳舜料體育的商業糾紛會增加 有必要盡快引入替代爭議解決機制

民建聯立法會議員、民政事務發言人鄭泳舜表示，香港體育發展未來將會邁向產業化，涉及體育的商業糾紛或爭拗個案料會增加，有必要盡快引入替代爭議解決機制，處理體育爭議。他稱，相信隨著國家體育發展迅速，去年成立中國體育仲裁委員會，整體亞洲區也有設立解決體育爭議平台的需要；倘若香港亦能夠成立具公信力的體育仲裁中心，可為鄰近亞洲、以及一帶一路的地區提供體育仲裁服務，進一步鞏固香港的法律優勢。

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