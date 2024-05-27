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垃圾徵費｜環團就無限期暫緩感極度失望　批政府拒絕以身作則不負責任

社會

發布時間： 15 小時前

最後更新： 4 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（曾耀輝攝）

政府今（27日）宣布暫緩垃圾徵費，並不設具體實施日期。多個環團批評對政府訂立實施時間表及指標，指感極度失望，憂令減廢的努力付諸東流。

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綠色和平項目主任譚穎琳表示，香港此舉與無限期擱置無異，意味政府對整體減廢政策欠缺決心，且當局拒絕由政府部門率先實行垃圾徵費， 只側重推動市民回收，及以末端焚化處理廢物，做法並非務實且不負責任。而是次公布的後續工作，聚焦向市民免費派袋、增加回收配套，惟欠缺經濟誘因及實際減廢目標，與「先行先試」或原先訂立的六個適應期內的推廣措施並無分別，無疑是舊酒新瓶。綠色和平認為，市民並非反對減廢原意，而是對政府花費數以年計時間也未能為政策做好準備失去信心，促請政府部門如期實行垃圾徵費、以身作則帶領社會減廢，同時訂立明確的減廢目標及加快推行生產者責任制，切勿拖字訣，無視廢物問題的急切性。

綠惜地球指，今日在會上提出的減廢舉措方向正確，但落實時間表及指標不詳，成效也要一年後才向立法會匯報，公眾無法理解進度和成效，促政府在一個月內提出有關工作的實施路線圖、時間表和指標，半年內向立法會呈交中期報告，而一年後向立法會匯報時，應清楚交代垃圾徵費再次刊憲實施的日期。綠惜地球又認為，由於垃圾徵費暫不設實施日期，政府向市民免費派發指定袋，市民亦無轉用誘因，若現階段大規模派袋，性質和過去多年來自願參與的各項減廢教育項目相似，難以限制廢物的產生，如政府有意派發指定垃圾袋，時間應在垃圾徵費實施前後的適應期。假如選擇現時派袋，則須與減廢成效掛勾，政府宜定期計算參與處所的垃圾量，並設立減廢目標，如未能達標，需予以跟進，才能避免指定袋和公帑遭到濫用。

綠領地球亦批，不設任何推行時間表，等於無限期押後實施，令本港減廢政策「開倒車」，使各界的減廢動力降低，最終恐令辛苦建立的減 廢成果付諸流水，希望政府迎難而上，即使暫緩8月推行垃圾收費，亦應按部就班，以類似「先行先試」的分階段實施方式，由政府部門和公營部門帶頭先行，再進一延伸至不同界別， 以至三無大廈、鄉郊等涉及處境較複雜的處所及地點。

香港地球之友重申，垃圾徵費是推動減廢的「火車頭」，有助推動企業和公眾實踐源頭減廢，同時帶動資源回收和循環再用，對計劃再度被押後表示非常失望，政府必須把握機會，分階段實施垃圾徵費試點，涵蓋大部份由政府管理的場所，並鼓勵工商業界、民間機構、屋苑及私人埸所等參與，並加強資源收集及回收配套設施，定期檢視並持續優化執行細節，致力加快垃圾徵費於本港全面實施。地球之友亦認為，社會上有意見指出，垃圾徵費會為市民帶來經濟負擔，但往往忽視了一個現實，目前香港的廢物處置成本正是由所有納稅人去承擔，而不是讓污染者承擔其公平份額，拖延垃圾徵費計劃只會令社會承擔「環境成本」和「經濟成本」，同時錯失發展循環經濟的「機會成本」。

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