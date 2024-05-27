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香港足球︱港足主帥安達臣傳即時離任　霍啟山：此刻沒消息

社會

發布時間： 15 小時前

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安達臣。(中國香港足總 fb)

今晚(27日)突然傳出港足主教練安達臣離任的消息，更指安達臣甚至不會帶領港隊出戰下月初的最後2場世界盃亞洲區外圍賽，震驚一眾本地球迷。中國香港足球總會主席霍啟山今晚被傳媒問及有關情況時，僅稱「這一刻無消息」。

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安達臣與足總的合約在2025年5月完結，早前他出席傑出運動員選舉頒獎禮時，透露正與足總商討續約，一旦有新消息便會公布。不過，網媒《offside.hk》今晚在社交平台X引述消息指安達臣決定即時離開足總，更不會帶領隊出戰6月6日主場對伊朗及6月11日作客鬥土庫曼的最後兩輪世盃外賽事，有消息更指該名61歲挪威教頭或轉到內地執教。

足總主席霍啟山今晚出席應屆港超冠軍理文的慶功宴時，被傳媒問及安達臣離隊一事，霍啟山只簡短回應一句「這一刻沒消息」。港隊明早10時在將軍澳足球訓練中心閉門開操，同晚舉行香港足球明星選舉頒獎典禮，且看到時安達臣會否現身。

來自挪威的安達臣2021年上任成為港隊主教練，協助港隊事隔半世紀再次打入亞洲盃決賽周，又於去年杭州亞運帶領港隊U23歷史性打入4強，堪稱近代港足功勳主帥。

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