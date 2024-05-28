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香港航空$0機票︱香港航空送7千張免費機票5.28早上10時開搶　即睇搶票攻略+有用連結

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

香港航空送7千張免費機票，大家快點搶飛喇！

【香港航空$0機票/免費機票/香港航空/香港航空免費機票/日本/曼谷/親子旅行】香港人最鍾意去旅行！香港航空再度推出香港出發的免費機票，由5月28日早上10時起至31日，於港航的官網以HK$0的優惠價錢，購買香港出發來往曼谷、大阪、名古屋、普吉島、首爾、海口、三亞、成都、重慶、北京及上海的精選經濟機票，當中包括20KG託運行李及7KG手提行李，出發日期由5月28日至6月27日、及9月2日至9月24日，諗起都興奮。

最新影片:

童學園
童學園｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

今次港航送出7千張機票，機票未包括稅款及附加費，但包含20kg寄艙行李，有關費用則根據目的地而定，可先參考過往香港航空$0機票部分航點的價錢，心中有預算後，知道稅項、附加費後的大概價錢，再決定搶購那一個航點。另外，機票逗留期限多數為介乎2至7日，即會由出發日計旅程最長可以是8日7夜。

港航會包20KG寄艙行李。（香港航空官網）

香港航空$0機票搶票攻略︱冷靜+耐性

綜合以往成功搶飛網民TIPS，港航網站容易出現大塞車現象，將排隊中的人士「彈走」，活動網頁亦有可能顯示售罄。不過有網民指只要港航未在Facebook專頁宣佈有關航點售罄，仍有可能找到$0機票，秘訣是要冷靜及有耐性地不斷嘗試搜尋不同日子。

香港航空機艙環境不錯。（香港航空官網）

香港航空$0機票搶票攻略︱避開紅日及長假期

很多港人都喜愛長假期去旅行，不過搶免費機票要避開紅日及長假期，特別是最熱門的日本航點，以增加成功的機率。

係時候諗去邊旅行！（香港航空官網）

香港航空$0機票搶票攻略︱諗定心水目的地

大家可以排定心水目的地的先後次序，免得到時手忙腳亂，有策略地搶飛，以免錯失免費機票！

航點：大阪1000張、名古屋1000張、首爾600張、曼谷最多,共2400張, 其次布吉共2000張、北京首都1600張、北京大興1000張、上海400張、成都1400張、重慶1400張、三亞600張、海口600張

出發日期：5月28日至6月27日、及9月2日至9月24日

TOPick記者於早上11時35分，成功購得往曼谷的免費機票，去程為6月25回程是6月30日夜機去凌晨機返。

TOPick記者於中午12時左右，再次成功購得三亞及上海機票，早機去中午機或晚機返，時間好「靚仔」!

記者又成功購得三亞機票！

香港航空$0機票搶票攻略︱有用連結

香港航空官網

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